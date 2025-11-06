  • Добавить в закладки
6 ноября, 16:47
Редакция Naked Science
3

Органы на заказ: как биофабрикация откроет путь к долголетию

В новом выпуске видеоподкаста Naked Science «С точки зрения науки» гость студии — Егор Плахотнюк, эксперт в области биофабрикации (Росатом). Вместе с ведущим Егором Быковским (Naked Science, МФТИ) он обсуждает технологии, которые делают идею «органов на заказ» не фантастикой, а направлением современной прикладной науки.

© Naked Science, Youtube

В разговоре подробно разбирают, из чего складывается современная биофабрикация. Речь идет о клеточных линиях, о том, как подбирают подходящий материал для каркасов, на которых формируется ткань, и о применении биопринтеров, способных точно воспроизводить структуру будущего органа. Отдельный и самый сложный вопрос — создание полноценной сосудистой сети. Именно она позволяет тканям получать кислород и питательные вещества, и пока этот этап остается главным ограничением для выращивания крупных органов.

Поднимается и тема регенерации. Сегодня развитие идет скорее в сторону выращивания органа вне тела и последующей пересадки, а не «ремонта» того, что уже повреждено. Меняется сам подход к медицине: вместо попыток вернуть утраченную функцию предлагается изготовить новую, полностью работоспособную замену.

Выпуск затрагивает и практические моменты — стандарты, подготовку специалистов, переход технологий из научных лабораторий в работающие учреждения.

© Naked Science, Youtube

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
