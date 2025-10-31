Белок жизненно необходим любому организму. Многие ошибочно считают, что протеин требуется исключительно для роста мускулатуры, упуская из виду его ключевое значение для иммунной системы и поддержания жизненных сил. Распространенное заблуждение о невозможности усвоить больше 30 граммов за раз нередко приводит к ошибкам в составлении меню. Особенно важно это для тех, кто придерживается особого режима питания или не получает все необходимые вещества из пищи. Чем опасен дисбаланс этого нутриента — от дефицита до переизбытка, сколько на самом деле его нужно есть и безопасны ли альтернативные добавки — рассказала эксперт из Пермского Политеха.