Лекция
12+
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы

Слушатели узнают, как ученые предсказывают и создают новые материалы.

ВДНХ
13 ноября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Иногда наука опровергает то, чему учили в школе. Формулы, которые когда-то казались ошибочными, оказываются реальными соединениями с удивительными свойствами.

Al₄O₇, K₅Cl₄, NaCl₃ — как вам такие соединения? И что бы поставил школьный учитель, если бы ученик написал такие формулы? А оказывается, они могут существовать, только при определенных условиях. Об этом и о том, как ученые предсказывают и создают новые материалы расскажет химик, кристаллограф, материаловед, заслуженный профессор Сколтеха, профессор РАН Артем Оганов.

Расписание
13
Четверг
Ноябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

5 ноября, 03:20
Александр Речкин
3
# история
# физика
# химия
Последние новости:

  Косатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью

  Медики предупредили о возможных рисках для сердца из-за долгого приема «гормона сна»

  Астрономы обнаружили возможное скопление первых звезд

  Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

