О мероприятии

Иногда наука опровергает то, чему учили в школе. Формулы, которые когда-то казались ошибочными, оказываются реальными соединениями с удивительными свойствами.

Al₄O₇, K₅Cl₄, NaCl₃ — как вам такие соединения? И что бы поставил школьный учитель, если бы ученик написал такие формулы? А оказывается, они могут существовать, только при определенных условиях. Об этом и о том, как ученые предсказывают и создают новые материалы расскажет химик, кристаллограф, материаловед, заслуженный профессор Сколтеха, профессор РАН Артем Оганов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.