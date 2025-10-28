  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Самое раннее первобытное искусство (палеолит)

Слушатели узнают об искусстве первобытных охотников и собирателей эпохи верхнего палеолита.

Центр «Архэ»
10 ноября, 19:30 Идет 2 ч
650 Стоимость
Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д.15

О мероприятии

Долгое время считалось, что человек учился создавать памятники искусства постепенно. Шаг за шагом, тысячелетие за тысячелетием он переходил от рисунков, где конкретное животное не узнавалось, ко все более и более «реалистичным» изображениям. И только относительно недавно выяснилось, что уже на начальном этапе памятники художественного творчества были очень сложными. Например, изображения пещеры Шове или статуэтка человека-льва из пещеры Холенштайн-Штадель. Кандидат исторических наук Черленок Евгений Александрович расскажет об искусстве первобытных охотников и собирателей эпохи верхнего палеолита (ок. 42-12 тысяч лет назад) и попытается разобраться в том, была ли в его развитии логика, и если «да», то какая?

Расписание
10
Понедельник
Ноябрь 2025
набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург
19:30
Купить
Адрес

набережная реки Фонтанки, д.15

28 октября, 07:32
Александр Речкин
4
# Искусство
# история
# палеолит
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
28 октября, 08:04
Юлия Трепалина

Девушку с редким менструальным психозом вылечили препаратом от эпилепсии

Японские психиатры описали редкий случай из своей практики. У 17-летней пациентки наблюдались признаки психоза, которые регулярно повторялись перед месячными, а после их окончания исчезали. Терапия антипсихотиками и антидепрессантами не помогла, но когда врачи назначили препарат, применяемый при эпилептических припадках, симптомы полностью прошли.

Медицина
# лекарство
# менструация
# психиатрия
# психоз
# редкий случай
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые рассказали, что важно учесть при переводе ребенка на домашнее обучение

    28 октября, 12:07

  2. Математик объяснил парадокс Ферми «зоной одиночества»

    28 октября, 11:44

  3. Исчезнувший сигнал: как солнечная активность заглушила радиоголос Земли

    28 октября, 11:00

  4. Одинаковые физические упражнения по-разному повлияли на сердце мужчин и женщин

    28 октября, 10:36
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Ярослава
8 минут назад
😰😐😑🫥

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Noxli8
24 минуты назад
Эх, скорее бы уже

NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6. В чем причина?

John Smith
35 минут назад
Smart, если у Вас компания, которая показывает стабильный долгосрочный рост, я обязательно захочу в неё инвестировать, и Вы станете мне должны. Чем

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Сергей Урих
40 минут назад
Arti2024, чуш молоть не сало чафкать, а хахлам приказ не тяфкать.

NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6. В чем причина?

Павел Щукин
42 минуты назад
Евгений, а чудо-писательнице из Беларуси, которая ничего, кроме г... не написала?)

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Павел Щукин
43 минуты назад
Oleg, например, Альберт Эйнштейн. Его теория относительности оказалась липой, которую сейчас рушат квантовые эксперименты, а по политическим

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

ulogin_vkontakte_3936144
46 минут назад
В Китае запретили людям, не имеющим профильного образования писать и говорить в интернете на темы, в которых они не специалисты. Угадайте с трех

Ученые выяснили, как людей завлекают псевдоинвесторы

Dmitriy
46 минут назад
Сергей, что то вы выдумываете, я застал время СССР, и видел холодильники которые по 20 лет работали, и на очереди квартиры стояли там по профессия

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Андрей Варзин
46 минут назад
Сергей, как сказал бы один классик "ты по моему перепутал". Экономика США строилась на рабстве. Что в последствии привело и к сегрегации, и к уличным

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Sam Dowson
1 час назад
Можно было и сибазоном бахнуть - как рукой бы сняло.

Девушку с редким менструальным психозом вылечили препаратом от эпилепсии

Max Griffin
1 час назад
То чувство, когда все комментарии мог оставить искусственный интеллект 😂😂😂

«Крестные отцы ИИ», включая Стива Возняка, призвали запретить сверхразумный ИИ

Иван Колупаев
1 час назад
Cucho, и которых эти разные страны не сумели у себя удержать.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Сергей Запрягаев
1 час назад
Эм, а кто-то реально ожидал иного? Комета от Солнца дальше Земли, давление протонного ветра даже во вспышке вряд ли сравнялось с давлением света.

Испытание Солнцем: межзвездная комета 3I/ATLAS не разрушилась после удара солнечной плазмы

Cucho Mon
2 часа назад
Достаточно загуглить список лауреатов и становится понятно, что большая часть граждан США это люди получившие образование в разных странах, а не в

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Лев Сафонов
2 часа назад
А есть такая же международная инфографика с премией В.И. Ленина?

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Казанфер Габибов
2 часа назад
Космическая эра для РФ умерла после Советского Союза! Удивляешься, как так могло случится, когда недавно "Роскосмосом" руководил выдающийся

Зеленый след в небе: астроном объяснил природу заснятого в Подмосковье явления

Sergey Savichz
2 часа назад
Имя, с дивана виднее, дал совет погнал дальше листать ленту

Власти Индии приступили к реализации амбициозной идеи борьбы со смогом при помощи искусственного дождя 

Сергей Закаблуков
2 часа назад
Smart, несколько не прав, выражается в валюте в долларах и именно американских долларов, в этой же стране есть запасы золота и то чем подрепленн этот

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Сергей Механик
2 часа назад
Сразу видно, что "аппарат" "сделан" на совесть.

Испытание Солнцем: межзвездная комета 3I/ATLAS не разрушилась после удара солнечной плазмы

Noxli8
2 часа назад
Наверно можно подумать, что в Америке живут самые умные люди на планете, а все остальные тупые. Или неясно для какой цели это

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно