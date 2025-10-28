О мероприятии

Долгое время считалось, что человек учился создавать памятники искусства постепенно. Шаг за шагом, тысячелетие за тысячелетием он переходил от рисунков, где конкретное животное не узнавалось, ко все более и более «реалистичным» изображениям. И только относительно недавно выяснилось, что уже на начальном этапе памятники художественного творчества были очень сложными. Например, изображения пещеры Шове или статуэтка человека-льва из пещеры Холенштайн-Штадель. Кандидат исторических наук Черленок Евгений Александрович расскажет об искусстве первобытных охотников и собирателей эпохи верхнего палеолита (ок. 42-12 тысяч лет назад) и попытается разобраться в том, была ли в его развитии логика, и если «да», то какая?

расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30