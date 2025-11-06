Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые разработали метод выявления влаги в мостах до появления деформаций
Каждый девятый мост в России находится в аварийном состоянии, и основная причина разрушений — влага. Проникая вглубь конструкций, вода вызывает коррозию арматуры и разрушает бетон при замерзании. Эти процессы остаются невидимыми под слоем асфальта до момента серьезных повреждений. Современные методы диагностики имеют некоторые ограничения в выявлении угроз: визуальный осмотр позволяет обнаружить только поверхностные дефекты, а вскрытие дорожного полотна повреждает конструкцию. Георадарное сканирование, хотя и является бесконтактным, обнаруживает лишь крупные дефекты, но не начальные стадии увлажнения. В результате проблемы часто выявляются слишком поздно, когда структурные повреждения уже необратимы. Ученые Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ), Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) и Российского дорожного научно-исследовательского института (РОСДОРНИИ) усовершенствовали данную технологию, создав специальное программное обеспечение, которая выявляет скопления влаги на ранней стадии, до появления видимых деформаций.
Статья опубликована в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология» №2, 2025 год. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
По данным Росавтодора, из 35 тысяч мостовых сооружений в России около четырех тысяч находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Это означает, что практически каждый девятый мост в стране требует повышенного контроля и ремонта. Одна из ключевых причин такой статистики — влага. Ее способность проникать вглубь строительных материалов считается одной из главных причин их преждевременного старения и разрушения.
Вредоносное воздействие воды проявляется через два основных механизма. Во-первых, она провоцирует коррозионные процессы в стальной арматуре, снижая ее прочностные характеристики. Во-вторых, циклы замерзания и оттаивания влаги в бетонном массиве создают внутренние напряжения, приводящие к образованию и развитию трещин. Эти процессы имеют накопительный эффект — с каждым сезоном повреждения усугубляются, постепенно снижая прочность конструкции и увеличивая риск обрушения.
Особую тревогу вызывает то, что все эти опасные процессы долгое время остаются совершенно невидимыми под слоем асфальта. Для оценки состояния мостовых сооружений применяются различные методы. Однако они имеют некоторых ограничения в выявлении скрытых угроз. Например, визуальный осмотр позволяет обнаружить только поверхностные дефекты, в то время как внутренние остаются незамеченными. Вскрытие покрытия — точечное и повреждающее — оно нарушает целостность гидроизоляционного слоя и требует последующей реконструкции поверхности, что может затянуться на долгий срок.
Более перспективным считается георадарное обследование (технология, использующая радиоволны для сканирования подземных структур). Это бесконтактный способ. Георадары работают следующим образом: излучают короткие импульсы электромагнитных волн определенной частоты в исследуемый материал (например, грунт, асфальт, бетон) и регистрируют отраженные волны в виде черно-белых изображений (радарограмма). Анализируя разницу во времени прохождения сигнала и амплитуде отраженных сигналов, они способны определить наличие пустот, дефектов, изменение плотности основания, расположение арматуры и трубопроводов.
Однако такое обследование имеет ограниченную разрешающую способность: оно позволяет выявить только грубые деформации (прогибы слоев, смещения конструкций) и крупные полости (пустоты, трещины), но не способно обнаружить начальные стадии увлажнения материалов. Это означает, что к моменту обнаружения проблемы разрушительные процессы уже могут быть необратимыми.
Ученые Пермского Политеха, МАДИ и РОСДОРНИИ усовершенствовали данную технологию, создав специальное программное обеспечение, выявляющее скопления влаги на ранней стадии, до появления видимых деформаций.
Суть технологии заключается в частотном анализе данных — математическом методе, который работает подобно музыкальному слуху. Программа анализирует не просто громкость отраженного сигнала, а его «тембр» (уникальную окраску звука). Поскольку влажная среда поглощает высокие частоты, делая сигнал более «глухим», это позволяет находить скрытые скопления воды, невидимые на стандартных радарограммах.
— Система работает по четкому алгоритму. Сначала георадар собирает данные, сканируя самые уязвимые места — границы между слоями дороги на пяти глубинах, от нижней части асфальта (от шести до девяти сантиметров) до основания конструкции (от 18 до 21 сантиметра). Затем информация автоматически загружается в программу, где применяется ключевое правило: если «звонкий» сигнал 1200 мегагерц возвращается «оглушенным» на 400 мегагерц и ниже — это точный признак воды, — рассказал Андрей Кочетков, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ.
То есть программа автоматически анализирует физические свойства материалов на разных глубинах и выявляет малейшие изменения влажности по объективным частотным характеристикам сигнала.
— Дальше результаты визуализируются в виде цветных спектральных карт, где красные области показывают сухие участки, а синие и фиолетовые зоны указывают на скопление влаги. Это позволяет проводить поточечное сканирование всей конструкции и выдавать готовый «диагноз» с точными координатами проблемных мест, — объяснил Андрей Кочетков.
Это значит, что диагностика мостов становится похожей на анализ тепловизора: вместо сложных графиков инженер видит наглядную цветную карту, где синие зоны четко показывают проблемные участки с влагой. Система не просто обнаруживает воду, а точно определяет ее местоположение по глубине и площади, формируя готовое техническое заключение с координатами для ремонта.
Главное преимущество разработки — ее практичность. Программа устанавливается на обычный компьютер, подключенный к георадару, не требуя доработки или изменения самого прибора. Инженер получает не сырые данные для анализа, а готовое заключение с конкретными рекомендациями по ремонту. Это значительно ускоряет процесс обследования и позволяет выявлять проблемы на ранней стадии, когда для их устранения требуются минимальные затраты, что значительно повышает безопасность и продлевает срок службы транспортной инфраструктуры.
Уникальность данного метода заключается также в том, что его можно легко сочетать с другими способами диагностики, например, с вибрационными испытаниями или тепловизорным сканированием. Его главная особенность — использование вероятностного анализа, который позволяет прогнозировать, как будут меняться ключевые параметры конструкции со временем и в разных ее точках.
На практике это означает переход от простой оценки прочности и трещиностойкости элементов моста к комплексному анализу рисков. Теперь можно определять опасные комбинации факторов (например, вибрация, перепады температур, коррозия, усталость материалов), которые по отдельности не критичны, и устанавливать минимально допустимый уровень риска для безопасности сооружения.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Октября, 2013
10 уникальных персон с феноменальной памятью
9 Июня, 2020
Mars 2020: есть ли жизнь после Curiosity
14 Октября, 2013
Японская игра на логику
19 Октября, 2013
25 самых щедрых компаний
24 Октября, 2013
Карты Луны и Марса
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии