Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Вселенная перешла к фазе замедленного расширения, а темная энергия ослабевает
Расширение Вселенной начало замедляться, вопреки устоявшейся теории о его ускорении под действием темной энергии. Ключевые космические «маяки» — сверхновые типа Ia — оказались не такими уж стандартными, а их яркость зависела от возраста родительских звезд.
После Большого взрыва, произошедшего 13,8 миллиарда лет назад, расширение Вселенной замедлялось под действием гравитации. Однако в 1998 году астрономы сделали неожиданное открытие. Наблюдения за далекими сверхновыми типа Ia показали, что они тусклее, чем должны быть. Следовательно, они располагались дальше, чем предсказывала модель, а это означало, что примерно девять миллиардов лет после рождения Вселенная начала расширяться с ускорением.
Открытие, удостоенное Нобелевской премии по физике в 2011 году, привело к появлению концепции темной энергии. Эта загадочная сила, составляющая примерно 70% плотности энергии нашего мира, действует словно антигравитация, расталкивая галактики. В стандартной космологической модели, известной как Лямбда-CDM, темная энергия считается космологической постоянной — ее сила не меняется со временем.
Однако в последние годы начали появляться данные, которые ставят под сомнение постоянство темной энергии. Например, измерения барионных акустических осцилляций — своего рода «эха» Большого взрыва — намекали, что темная энергия может изменяться. Новое исследование представило самые убедительные на сегодня доказательства этой гипотезы и указало на конкретный источник ошибки в прежних расчетах.
Группа астрономов показала, что сверхновые типа Ia, долгое время считавшиеся «стандартными свечами» для измерения космических расстояний, на самом деле сильно зависят от возраста своих звезд-предшественников. Результаты опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Исследователи проанализировали данные по 300 галактикам, в которых вспыхивали сверхновые. Они обнаружили с крайне высокой степенью достоверности (99,999%), что даже после стандартной калибровки яркости сверхновые из молодых звездных популяций выглядят более тусклыми, а из старых — более яркими.
Поскольку далекие галактики в среднем моложе близких, это создает систематическое смещение: далекие сверхновые кажутся тусклее и, следовательно, дальше, чем они есть на самом деле, создавая иллюзию ускоренного расширения.
Ученые разработали метод для коррекции этого возрастного смещения. Когда его применили к данным по сверхновым, наблюдения перестали согласовываться со стандартной моделью Лямбда-CDM, которая предполагает ускорение. Вместо этого скорректированные данные идеально совпали с моделью, основанной на независимых измерениях барионных акустических осцилляций (BAO) и реликтового излучения (CMB).
При объединении всех трех наборов данных — скорректированных сверхновых, BAO и CMB — стандартная модель Лямбда-CDM была исключена с подавляющей статистической значимостью. Совокупный анализ показал, что темная энергия ослабевает со временем, Вселенная уже не ускоряется, а перешла в фазу замедленного расширения. Этот вывод может также помочь разрешить «проблему Хаббла» — расхождение в оценках скорости расширения Вселенной, полученных разными методами.
Таким образом, ускоренное расширение Вселенной может оказаться не фундаментальным свойством космоса, а следствием систематической ошибки в измерениях, которую не учитывали ранее. Значит, темная энергия, скорее всего, не постоянна, а ее сила со временем ослабевает.
Если выводы ученых подтвердятся, это приведет к смене парадигмы в космологии и откроет новую главу в понимании прошлого и будущего нашего мира. Дальнейшие наблюдения с помощью новых инструментов, таких как Обсерватория имени Веры Рубин, предоставят еще больше данных для проверки этой гипотезы.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Августа, 2015
Карты мира, которые расскажут о менталитете стран
23 Мая, 2017
Межзвездный роуминг
8 Июня, 2017
Мы — внеземного происхождения?
15 Августа, 2016
Ак-Баур: Стоунхэндж по-казахски
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии