Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Один пробиотик, разная польза: как изменился эффект у телят и взрослых коров
В НовГУ изучили роль пробиотиков в повышении продуктивности молочных коров. Выяснилось, что телята благодаря пробиотикам значительно прибавляют в весе, а взрослые коровы — дают больше молока и имеют меньший риск заболеть маститом.
Пробиотические добавки позитивно влияют на процессы пищеварения у животных. Они способствуют эффективному расщеплению кормов, лучшему усвоению питательных веществ, регулируют баланс микрофлоры кишечника, предотвращают аллергии и инфекционные заболевания. Исследования показывают, что применение пробиотиков позволяет снизить затраты на лечение заболеваний, обеспечивая стабильный доход для производителей. Также пробиотики влияют на качество конечного продукта — молока или мяса.
При этом на данный момент недостаточно изучено влияние пробиотиков на животных разных возрастов.
Эксперимент ученых НовГУ
Сотрудники кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции ежегодно занимаются научно-исследовательской работой на хоздоговорной основе под руководством заведующей кафедрой Анны Козиной. Исследование опубликовано в Сборнике материалов IV Региональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов
— Цель исследования — изучить влияние пробиотического препарата «Энзимспорин» на работу желудочно-кишечного тракта, усвояемость корма и продуктивность разных возрастных групп, — рассказала аспирантка Химико-технологического института и ассистент кафедры ТПП Ольга Яковлева. — Научно-хозяйственный эксперимент проводился в 2024 году на базе предприятия «Новгородский бекон», где разводят коров голштинской и черно-пестрой пород. Ученые провели два опыта на разных возрастных группах животных: телята в возрасте от нуля до двух месяцев и взрослые коровы.
Для первого опыта исследователи выбрали 20 телочек черно-пестрой породы. Десять телочек из контрольной группы получали стандартный рацион. В рацион опытной группы добавлялся пробиотик «Энзимспорин» — пять граммов на голову в сутки. Выяснилось, что телочки, получавшие пробиотик, имели большую живую массу по сравнению со сверстницами из группы контроля на 5,3%, их масса составляла 79,42 килограмма. Общий прирост живой массы у телят опытной группы превышал показатель контрольной группы на 20,8 килограмма. Случаи диареи зафиксировали только у контрольной группы.
Пробиотики и мастит
Во втором опыте участвовали 20 взрослых дойных коров той же породы — по десять в опытной и контрольной группах. Они получали по 12 граммов пробиотика на голову в сутки. У опытной группы также выявили положительный результат — среднесуточный удой повысился на 6,5% по сравнению с контрольной и составил 29,3 килограмма. Также в опытной группе коров содержание жира в молоке в среднем было выше контрольной на 0,07%.
— У опытной группы содержание соматических клеток в молоке составило 216000 в кубическом сантиметре, что ниже показателей контрольной группы (218000 в кубическом сантиметре), — добавила Ольга Яковлева. — Соматические клетки — это частицы эпителия вымени, а также защитные клетки крови, которые попадают в молоко из организма животного. В небольшом количестве они присутствуют в молоке здоровой коровы, но их высокое содержание — признак воспаления, чаще всего мастита. Таким образом, мы можем говорить, что применение пробиотиков может быть хорошей профилактикой мастита.
Использование живых микроорганизмов в кормлении животных изучается давно. Однако за счет многообразия видов пробиотиков и предприятий, производящих пробиотические добавки, существует спрос на проведение научно-хозяйственных опытов по влиянию этих добавок в разных дозировках на различные половозрастные группы животных.
— Значение данного исследования заключается в установлении оптимальной дозировки пробиотического препарата «Энзиспорин», положительно влияющей на продуктивность крупного рогатого скота, — подвела итог Ольга Яковлева. — Таким образом, мы можем сформировать рекомендации по внедрению новых методов в кормлении.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Августа, 2016
Вегетарианство: добро или зло?
16 Сентября, 2013
10 захватывающих сферических панорам
27 Февраля, 2019
Дорога в небо: как стать космонавтом
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии