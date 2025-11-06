Один пробиотик, разная польза: как изменился эффект у телят и взрослых коров

В НовГУ изучили роль пробиотиков в повышении продуктивности молочных коров. Выяснилось, что телята благодаря пробиотикам значительно прибавляют в весе, а взрослые коровы — дают больше молока и имеют меньший риск заболеть маститом.

Пробиотические добавки позитивно влияют на процессы пищеварения у животных. Они способствуют эффективному расщеплению кормов, лучшему усвоению питательных веществ, регулируют баланс микрофлоры кишечника, предотвращают аллергии и инфекционные заболевания. Исследования показывают, что применение пробиотиков позволяет снизить затраты на лечение заболеваний, обеспечивая стабильный доход для производителей. Также пробиотики влияют на качество конечного продукта — молока или мяса.

При этом на данный момент недостаточно изучено влияние пробиотиков на животных разных возрастов.

Эксперимент ученых НовГУ

Сотрудники кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции ежегодно занимаются научно-исследовательской работой на хоздоговорной основе под руководством заведующей кафедрой Анны Козиной. Исследование опубликовано в Сборнике материалов IV Региональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов

— Цель исследования — изучить влияние пробиотического препарата «Энзимспорин» на работу желудочно-кишечного тракта, усвояемость корма и продуктивность разных возрастных групп, — рассказала аспирантка Химико-технологического института и ассистент кафедры ТПП Ольга Яковлева. — Научно-хозяйственный эксперимент проводился в 2024 году на базе предприятия «Новгородский бекон», где разводят коров голштинской и черно-пестрой пород. Ученые провели два опыта на разных возрастных группах животных: телята в возрасте от нуля до двух месяцев и взрослые коровы.

Для первого опыта исследователи выбрали 20 телочек черно-пестрой породы. Десять телочек из контрольной группы получали стандартный рацион. В рацион опытной группы добавлялся пробиотик «Энзимспорин» — пять граммов на голову в сутки. Выяснилось, что телочки, получавшие пробиотик, имели большую живую массу по сравнению со сверстницами из группы контроля на 5,3%, их масса составляла 79,42 килограмма. Общий прирост живой массы у телят опытной группы превышал показатель контрольной группы на 20,8 килограмма. Случаи диареи зафиксировали только у контрольной группы.

Пробиотики и мастит

Во втором опыте участвовали 20 взрослых дойных коров той же породы — по десять в опытной и контрольной группах. Они получали по 12 граммов пробиотика на голову в сутки. У опытной группы также выявили положительный результат — среднесуточный удой повысился на 6,5% по сравнению с контрольной и составил 29,3 килограмма. Также в опытной группе коров содержание жира в молоке в среднем было выше контрольной на 0,07%.

— У опытной группы содержание соматических клеток в молоке составило 216000 в кубическом сантиметре, что ниже показателей контрольной группы (218000 в кубическом сантиметре), — добавила Ольга Яковлева. — Соматические клетки — это частицы эпителия вымени, а также защитные клетки крови, которые попадают в молоко из организма животного. В небольшом количестве они присутствуют в молоке здоровой коровы, но их высокое содержание — признак воспаления, чаще всего мастита. Таким образом, мы можем говорить, что применение пробиотиков может быть хорошей профилактикой мастита.

Использование живых микроорганизмов в кормлении животных изучается давно. Однако за счет многообразия видов пробиотиков и предприятий, производящих пробиотические добавки, существует спрос на проведение научно-хозяйственных опытов по влиянию этих добавок в разных дозировках на различные половозрастные группы животных.

— Значение данного исследования заключается в установлении оптимальной дозировки пробиотического препарата «Энзиспорин», положительно влияющей на продуктивность крупного рогатого скота, — подвела итог Ольга Яковлева. — Таким образом, мы можем сформировать рекомендации по внедрению новых методов в кормлении.

НовГУ 40 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.