О мероприятии

Ученые совершают множество открытий каждый день. Знать о каждом из них невозможно, а может и не нужно… но очень хочется. Лишь за последний месяц ученые разобрались: как научиться у шмелей поднимать друг другу настроение; зачем нервные клетки… целуются; и как вирусы сформировали человечество. Подводя итоги октября, учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и многие другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления об устройстве жизни.