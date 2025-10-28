О мероприятии

Лишайники можно встретить на коре деревьев, почве и на камнях. Они небольшие, малозаметные и медленнорастущие. Несмотря на это, лишайники способны менять среду вокруг себя. Они могут превратить каменную пустошь в лес, защитить вечную мерзлоту от вытирания, накормить табун оленей, стать домом для тихоходки и отличной маскировкой для жука. Биолог-лихенолог Жанна Жолобова расскажет, какое значение лишайники имеют для других организмов и для экосистемы в целом.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить