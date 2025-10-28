  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Лишайники в экосистеме

Слушатели узнают, какое значение лишайники имеют для других организмов и для экосистемы в целом.

Центр «Архэ»
11 ноября, 19:30 Идет 2 ч
600 Стоимость
Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д.15

О мероприятии

Лишайники можно встретить на коре деревьев, почве и на камнях. Они небольшие, малозаметные и медленнорастущие. Несмотря на это, лишайники способны менять среду вокруг себя. Они могут превратить каменную пустошь в лес, защитить вечную мерзлоту от вытирания, накормить табун оленей, стать домом для тихоходки и отличной маскировкой для жука. Биолог-лихенолог Жанна Жолобова расскажет, какое значение лишайники имеют для других организмов и для экосистемы в целом.

Расписание
11
Вторник
Ноябрь 2025
набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург
19:30
Купить
Адрес

набережная реки Фонтанки, д.15

28 октября, 07:20
Александр Речкин
2
# биология
# лишайники
# растения
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
Комментарии

