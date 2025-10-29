  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Откуда астрономы это знают?

Слушатели узнают, как получается астрономическое знание, как оно опирается на достижения земных наук и насколько можно доверять астрономам.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
12 ноября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Современные астрономические новости иногда похожи на сказку. Черные дыры, планеты у других звезд, грандиозные взрывы, невообразимых размеров галактики — неужели все это можно постичь, просто разглядывая небо?

Доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе расскажет о том, как получается астрономическое знание, как оно опирается на достижения земных наук и насколько можно доверять астрономам.

Расписание
12
Среда
Ноябрь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

29 октября, 05:01
Александр Речкин
2
# астрономия
# звезды
# космос
