Слушатели узнают, как получается астрономическое знание, как оно опирается на достижения земных наук и насколько можно доверять астрономам.

О мероприятии

Современные астрономические новости иногда похожи на сказку. Черные дыры, планеты у других звезд, грандиозные взрывы, невообразимых размеров галактики — неужели все это можно постичь, просто разглядывая небо?

Доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе расскажет о том, как получается астрономическое знание, как оно опирается на достижения земных наук и насколько можно доверять астрономам.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация