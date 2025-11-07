Ученые научились оценивать риски повреждений мозга на фоне химиотерапии

Качество жизни онкологических пациентов после агрессивного лечения становится все более актуальной проблемой в современной медицине. Проблему представляют неврологические осложнения химиотерапии, которые остаются малоизученными и сложно поддаются лечению. Токсическое воздействие препаратов на организм приводит к развитию когнитивных нарушений: снижению памяти и концентрации, а также расстройствам сна. При этом подобные проблемы часто рассматриваются как второстепенный побочный эффект, хотя именно от них во многом зависит способность организма к восстановлению во время лечения. Ученые ПГМУ им. Вагнера совместно с коллегами из Пермского Политеха провели исследование и впервые разработали программу оценки риска появления повреждений головного мозга у людей с раком молочной железы. Это поможет своевременно выявлять пациентов группы риска и предотвращать тяжелые неврологические осложнения от химиотерапии.

Сегодня онкологические заболевания — одна из ведущих причин смертности во всем мире. Согласно статистике ВОЗ, в 2022 году зарегистрировали примерно 20 миллионов новых случаев появления злокачественных новообразований. Однако, благодаря диагностике и лечению, все больше людей побеждают онкологию или живут с ней в состоянии длительной ремиссии.

Одно из самых распространенных в мире видов онкологических заболеваний — рак молочной железы, который, согласно данным ВОЗ за 2022 год, зафиксировали у 2,3 миллиона человек и стал причиной 670 000 случаев смерти во всем мире.

Для борьбы с этими злокачественными новообразованиями зачастую требуется применение химиотерапии — агрессивного, но эффективного метода лечения, использующего мощные цитостатические (противоопухолевые) препараты для уничтожения быстро делящихся раковых клеток.

Однако системное действие цитостатиков может повлиять на здоровье и самочувствие пациентов. Побочные эффекты агрессивного лечения, возникающие как во время, так и после приема препаратов, значительно варьируются, но в отличие от общеизвестных, вроде тошноты или потери волос, долгосрочные неврологические последствия остаются малоизученными.

Один из самых изнурительных побочных эффектов — химиотерапевтическая энцефалопатия — повреждение головного мозга, вызванное лекарственными препаратами. Болезнь проявляется в виде когнитивных нарушений: «тумана в голове», проблем с памятью, замедления скорости мышления и трудностей с концентрацией. В отличие от других неврологических осложнений, которые активно изучаются, химиотерапевтическая энцефалопатия остается недостаточно исследованной и плохо поддается фармакологическому лечению.

Существующие научные работы, посвященные этому заболеванию, не уделяют достаточно внимания инсомническим проблемам (бессоннице, увеличенной продолжительности сна или ранним пробуждениям). Они часто воспринимаются как «менее значимый» побочный эффект, однако от качества ночного отдыха напрямую зависит способность организма к восстановлению.

Нарушение этого процесса провоцирует развитие тревожных и депрессивных состояний, значительно ухудшает работу мозга и влияет на переносимость терапии. Соответственно, коррекция расстройств сна становится важным компонентом комплексного лечения, от которого может зависеть весь процесс выздоровления.

Ученые ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера совместно с коллегами из Пермского Политеха разработали компьютерную программу оценки риска появления повреждений головного мозга после химиотерапии. Они доказали, что это напрямую влияет на возникновение инсомнических и когнитивных нарушений у людей с раком молочной железы. Исследование позволило впервые количественно оценить эффект агрессивного лечения на нервную систему пациентов. На разработку выдан патент.

Для получения достоверных результатов эксперты сформировали выборку из женщин с раком молочной железы в возрасте от 37 до 58 лет, проходивших химиотерапию. Это дало ученым возможность сосредоточиться на одном виде новообразований и минимизировать сторонние факторы, так как пациенты получали относительно схожие химиопрепараты, известные своим нейротоксическим действием.

Кроме того, в выборку не включали женщин старше 58 лет, чтобы исключить влияние естественных возрастных изменений мозга, а также тех, у кого были черепно-мозговые травмы, алкогольная или наркотическая зависимость — состояния, которые сами по себе серьезно повреждают нервную систему.

Для исследования всех участников распределили по трем группам: первая проходила до десяти курсов химиотерапии, вторая — от 10 до 19, и третья — 20 и более. Такое разделение позволило проверить ключевую гипотезу: если нарушения действительно связаны с лечением, то их тяжесть будет нарастать от группы к группе.

Оценка состояния пациентов проводилась двумя способами. Для измерения нарушений сна использовалась Шкала тяжести инсомнии (ISI) — опросник, где люди сами определяют свои трудности с засыпанием, качеством сна и его влиянием на дневную жизнь. Для объективной оценки когнитивных функций применялась Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE) — стандартизированный тест, проверяющий память, внимание, речь и пространственное мышление. Он проводился индивидуально с каждым участником выборки.

— Результаты исследования показали четкую взаимосвязь между количеством пройденных курсов химиотерапии и выраженностью инсомнических и когнитивных расстройств. Данные анкетирования подтверждают прогрессирующий характер нарушений на фоне регулярного приема цитостатиков. При этом, что важно отметить, чем сильнее пациент жаловался на нарушения сна, тем ярче проявлялись его когнитивные нарушения, например, в подборе слов во время разговора или «провалами» в памяти, — прокомментировал Владислав Никитин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха.

В группе, получивших до 10 курсов химиотерапии, ситуация с нарушениями сна была относительно благополучной. Согласно данным шкалы, 28% не имели клинически значимых проблем. У остальных 72% пациентов отмечались исключительно легкие формы инсомнии. Также в этой группе полностью отсутствовали случаи умеренных и выраженных нарушений сна. Это указывает на сравнительно низкую нагрузку на нервную систему при небольшом количестве курсов химиотерапии.

Во второй группе, получившей от 10 до 19 курсов лечения, преобладали легкие нарушения сна (60%), однако у каждого пятого (20%) уже отмечались умеренные инсомнические расстройства.

— Наиболее показательная картина наблюдалась у пациенток, получивших 20 и более курсов химиотерапии. В их выборке, на момент исследования, выявлены 12% женщин с выраженными нарушениями сна, а также большее количество с умеренными или преддементными когнитивными расстройствами. Пациентки отмечали, что на фоне химиотерапии забывались номера телефонов, фамилии знакомых и друзей. Подобная ситуация может существенно затруднять процесс лечения и реабилитации в поздних восстановительных периодах. Также стоит отметить, что проявление когнитивных нарушений или проблемы со сном крайне индивидуальны, некоторые пациентки начинали отмечать жалобы уже после 3-4 курса химиотерапии, — дополнил Анатолий Баландин, доцент кафедры анатомии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, доктор медицинских наук, врач-невролог.

По результатам исследования ученые создали специализированную компьютерную программу для оценки индивидуальных рисков развития постхимиотерапевтической энцефалопатии. Она работает следующим образом. Сначала врач вводит в нее ключевые клинические параметры пациента — возраст, количество пройденных курсов химиотерапии, а также отмечает наличие соматических заболеваний у пациента, таких как сахарный диабет или ХОБЛ. Каждому показателю присваиваются определенные баллы, которые взяты из оценочных шкал исследования. На основе совокупного балла программа определяет степень риска — «низкая», «средняя» или «высокая». Такая программа предназначена врачам неврологам и онкологам стать дополнительным помощником в их клинической практике, как инструмент индивидуального подхода к пациенту.

Проведенное исследование позволило выявить количественную зависимость между химиотерапией и неврологическими расстройствами, а также предложить новый подход к мониторингу состояния онкологических пациентов.

Ученые установили сильную взаимосвязь между показателями инсомнии и когнитивных нарушений. Это доказывает, что проблемы со сном могут служить ранним маркером развития химиотерапевтической энцефалопатии, и открывает возможности для своевременной профилактики тяжелых неврологических последствий агрессивного лечения.

ПНИПУ 1332 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.