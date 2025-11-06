Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-10 стран с самым высоким уровнем использования возобновляемых источников энергии

Пока богатые страны вливают миллиарды в солнечную и ветровую энергетику, многие менее индустриализированные государства уже получают большую часть электроэнергии из возобновляемых источников.

Топ-10 стран с самым высоким уровнем использования возобновляемых источников энергии / © World Visualized

Согласно недавним данным представленным «Статистическим обзором мировой энергетики 2025» от Института энергетики, впечатляющее число стран, особенно в Африке, имеют практически полностью «зеленые» энергосистемы.

Вот десятка лидеров по доле возобновляемых источников в производстве электроэнергии:

ДР Конго – 96%;

Сомали – 95%;

Либерия – 93%;

Эфиопия – 91%;

Гвинея-Бисау – 87%;

Замбия – 83%;

Нигерия – 80%;

Танзания – 78%;

Непал – 74%;

Кения – 68%.

Эти цифры наглядно показывают, что страны, часто остающиеся в тени глобальных энергетических дискуссий, на самом деле являются мировыми лидерами по зависимости от возобновляемой энергетики. Во многом это лидерство обеспечивается гидроэнергетикой, которую в некоторых случаях дополняют биомасса и маломасштабные солнечные и ветровые установки.

В таких странах, как ДР Конго и Эфиопия, мощные речные системы дают чистую электроэнергию, в то время как в Кении и Танзании инвестиции в геотермальную и гидроэнергетику кардинально изменили структуру их национальной энергогенерации.

«Обзор мировой энергетики 2025» подчеркивает значимость этих изменений в более широком глобальном контексте. В 2024 году мировой спрос на энергию вырос примерно на 2%, однако спрос именно на электроэнергию рос почти в два раза быстрее — почти на 4%, что создало давление, требующее быстрого наращивания мощностей.

Впервые низкоуглеродные источники (ВИЭ и атомная энергетика) обеспечили более 40% мирового производства электроэнергии, во многом благодаря рекордному вводу в строй солнечных и ветровых электростанций. Тем не менее, использование ископаемого топлива в абсолютных значениях продолжает расти, что свидетельствует о сложном переходном периоде, в котором все еще находится мир.

Доминирование Африки по доле возобновляемых источников энергии (ВИЭ) объясняется не только богатыми ресурсами, но и определенными ограничениями. Многие из этих стран не обладают инфраструктурой для масштабного использования угля, нефти или газа. Спрос на электроэнергию здесь относительно низок по сравнению с индустриальными экономиками, а значит, даже скромные мощности ВИЭ могут покрывать большую часть потребностей.

В то же время, зависимость от гидроэнергии делает эти системы уязвимыми к засухам и климатическим колебаниям, что ставит вопросы об их устойчивости и надежности.