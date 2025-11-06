Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Топ-10 стран с самым высоким уровнем использования возобновляемых источников энергии
Пока богатые страны вливают миллиарды в солнечную и ветровую энергетику, многие менее индустриализированные государства уже получают большую часть электроэнергии из возобновляемых источников.
Согласно недавним данным представленным «Статистическим обзором мировой энергетики 2025» от Института энергетики, впечатляющее число стран, особенно в Африке, имеют практически полностью «зеленые» энергосистемы.
Вот десятка лидеров по доле возобновляемых источников в производстве электроэнергии:
- ДР Конго – 96%;
- Сомали – 95%;
- Либерия – 93%;
- Эфиопия – 91%;
- Гвинея-Бисау – 87%;
- Замбия – 83%;
- Нигерия – 80%;
- Танзания – 78%;
- Непал – 74%;
- Кения – 68%.
Эти цифры наглядно показывают, что страны, часто остающиеся в тени глобальных энергетических дискуссий, на самом деле являются мировыми лидерами по зависимости от возобновляемой энергетики. Во многом это лидерство обеспечивается гидроэнергетикой, которую в некоторых случаях дополняют биомасса и маломасштабные солнечные и ветровые установки.
В таких странах, как ДР Конго и Эфиопия, мощные речные системы дают чистую электроэнергию, в то время как в Кении и Танзании инвестиции в геотермальную и гидроэнергетику кардинально изменили структуру их национальной энергогенерации.
«Обзор мировой энергетики 2025» подчеркивает значимость этих изменений в более широком глобальном контексте. В 2024 году мировой спрос на энергию вырос примерно на 2%, однако спрос именно на электроэнергию рос почти в два раза быстрее — почти на 4%, что создало давление, требующее быстрого наращивания мощностей.
Впервые низкоуглеродные источники (ВИЭ и атомная энергетика) обеспечили более 40% мирового производства электроэнергии, во многом благодаря рекордному вводу в строй солнечных и ветровых электростанций. Тем не менее, использование ископаемого топлива в абсолютных значениях продолжает расти, что свидетельствует о сложном переходном периоде, в котором все еще находится мир.
Доминирование Африки по доле возобновляемых источников энергии (ВИЭ) объясняется не только богатыми ресурсами, но и определенными ограничениями. Многие из этих стран не обладают инфраструктурой для масштабного использования угля, нефти или газа. Спрос на электроэнергию здесь относительно низок по сравнению с индустриальными экономиками, а значит, даже скромные мощности ВИЭ могут покрывать большую часть потребностей.
В то же время, зависимость от гидроэнергии делает эти системы уязвимыми к засухам и климатическим колебаниям, что ставит вопросы об их устойчивости и надежности.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Мая, 2020
Найди в себе рыбу
28 Сентября, 2016
Космические внедорожники
28 Февраля, 2021
Теломеры: невнятный секрет долголетия
18 Декабря, 2014
Самые дорогие продукты на свете
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии