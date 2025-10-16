  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Уникальная Солнечная система

Слушатели узнают, как сформировалась Солнечная система.

Московский Планетарий
12 ноября, 19:00 Идет 1 ч
600 Стоимость
Москва Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

О мероприятии

Как устроена и как сформировалась Солнечная система? К концу ХХ века ученые были уверены, что хорошо это понимают. Но современные открытия множества других планетных систем показали, что среди них практически нет похожих на Солнечную, и наш космический дом выглядит если не уникальным, то очень редким и экзотическим случаем. Почему так получилось? Этому вопросу посвящена лекция доктора физико-математических наук, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева.

Расписание
12
Среда
Ноябрь 2025
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва
19:00
Купить
Адрес

Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

16 октября, 08:52
Александр Речкин
1
# космос
# планеты
# Солнечная система
Комментарии

Написать комментарий

