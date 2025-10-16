О мероприятии

Как устроена и как сформировалась Солнечная система? К концу ХХ века ученые были уверены, что хорошо это понимают. Но современные открытия множества других планетных систем показали, что среди них практически нет похожих на Солнечную, и наш космический дом выглядит если не уникальным, то очень редким и экзотическим случаем. Почему так получилось? Этому вопросу посвящена лекция доктора физико-математических наук, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00