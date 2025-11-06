Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

На сегодняшний день семь из десяти самых обеспеченных стран мира по уровню дохода на душу населения находятся в Европе. Их объединяют небольшая численность населения и развитые системы социального обеспечения.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году / © Visual Capitalist

Измерить богатство страны непросто, но одним из наиболее распространенных показателей считается ВВП на душу населения — отношение общего объема экономики к числу граждан.

На инфографике представлены государства с наивысшим ВВП на душу населения в 2025 году, согласно обновленным данным МВФ (World Economic Outlook, октябрь 2025 года).

На первом месте — Лихтенштейн, где ВВП на душу населения достигает 231 713 долларов США. Этот результат во многом объясняется тем, что около 60% рабочей силы страны составляют приезжие, ежедневно пересекающие границу, что искусственно повышает средний показатель дохода. Аналогичная ситуация наблюдается и в Люксембурге, занимающем второе место.

Ирландия расположилась на третьей строчке с показателем 129 132 доллара США. Значительная часть технологических гигантов — от Google до Meta* — разместила в Ирландии свои европейские штаб-квартиры, пользуясь благоприятной налоговой политикой страны, что также способствует росту ВВП на душу населения.

Следом идут Швейцария, Исландия и Сингапур. Их показатели отражают реальные высокие доходы населения, не связанные с налоговыми льготами или массовым притоком иностранных работников. Особенно примечателен Сингапур, где с 1980 года средний доход вырос в 19 раз благодаря превращению города-государства в один из ведущих мировых центров финансов и торговли.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.