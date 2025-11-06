Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году
На сегодняшний день семь из десяти самых обеспеченных стран мира по уровню дохода на душу населения находятся в Европе. Их объединяют небольшая численность населения и развитые системы социального обеспечения.
Измерить богатство страны непросто, но одним из наиболее распространенных показателей считается ВВП на душу населения — отношение общего объема экономики к числу граждан.
На инфографике представлены государства с наивысшим ВВП на душу населения в 2025 году, согласно обновленным данным МВФ (World Economic Outlook, октябрь 2025 года).
На первом месте — Лихтенштейн, где ВВП на душу населения достигает 231 713 долларов США. Этот результат во многом объясняется тем, что около 60% рабочей силы страны составляют приезжие, ежедневно пересекающие границу, что искусственно повышает средний показатель дохода. Аналогичная ситуация наблюдается и в Люксембурге, занимающем второе место.
Ирландия расположилась на третьей строчке с показателем 129 132 доллара США. Значительная часть технологических гигантов — от Google до Meta* — разместила в Ирландии свои европейские штаб-квартиры, пользуясь благоприятной налоговой политикой страны, что также способствует росту ВВП на душу населения.
Следом идут Швейцария, Исландия и Сингапур. Их показатели отражают реальные высокие доходы населения, не связанные с налоговыми льготами или массовым притоком иностранных работников. Особенно примечателен Сингапур, где с 1980 года средний доход вырос в 19 раз благодаря превращению города-государства в один из ведущих мировых центров финансов и торговли.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
