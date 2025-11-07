Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Китае разработали реактор для крупнейшего в мире контейнеровоза
Китай впервые раскрыл ключевые характеристики реактора, работающего на расплавленной соли тория, тепловой мощностью 200 мегаватт, который получит разрабатываемое тяжелое грузовое судно. Оно сможет перевозить до 14 000 стандартных контейнеров.
О планах по созданию судна впервые объявили в 2023 году, однако технические детали стали известны только сейчас, сообщило издание South China Morning Post (SCMP).
Реактор не используется напрямую для приведения винтов в движение. Вместо этого его тепловая энергия питает турбину, работающую по циклу Брайтона — одной из самых эффективных схем преобразования тепла в электричество.
Система выдает 50 мегаватт электрической мощности, чего достаточно, чтобы судно могло работать годами без дозаправки.
Главное преимущество новой установки — высокая безопасность. Торий не требует водяного охлаждения, поэтому реактор можно сделать компактным, тихим и устойчивым к перегреву. Он работает при атмосферном давлении, исключая риск взрывного повышения давления, а отрицательный температурный коэффициент гарантирует, что цепная реакция замедляется при росте температуры.
Система имеет два пассивных контура отвода остаточного тепла. В случае аварии расплавленное топливо стекает в герметичную ловушку, где быстро застывает, надежно удерживая радиоактивные вещества.
Сам реактор выполнен в виде герметичного сменного модуля сроком службы 10 лет. После этого его не перезаправляют, а полностью заменяют, что минимизирует риск утечек и ошибок персонала. Для аварийных ситуаций предусмотрен дизель-генератор мощностью 10 мегаватт.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Ученые разобрались, как повышение температуры тела заставляет иммунные клетки двигаться к очагу воспаления. Этим «турборежимом» управляет двигательный белок миозин II, который при нагреве генерирует больше механической силы для передвижения.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
