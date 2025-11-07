  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
7 ноября, 07:17
Рейтинг: +1082
Посты: 2445

В Китае разработали реактор для крупнейшего в мире контейнеровоза 

Китай впервые раскрыл ключевые характеристики реактора, работающего на расплавленной соли тория, тепловой мощностью 200 мегаватт, который получит разрабатываемое тяжелое грузовое судно. Оно сможет перевозить до 14 000 стандартных контейнеров.

# Китай
# логистика
# технологии
# транспорт
# энергия
Китайский контейнеровоз / © Thierry Dosogne / Getty Images
Китайский контейнеровоз / © Thierry Dosogne / Getty Images

О планах по созданию судна впервые объявили в 2023 году, однако технические детали стали известны только сейчас, сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Реактор не используется напрямую для приведения винтов в движение. Вместо этого его тепловая энергия питает турбину, работающую по циклу Брайтона — одной из самых эффективных схем преобразования тепла в электричество.

Система выдает 50 мегаватт электрической мощности, чего достаточно, чтобы судно могло работать годами без дозаправки.

Главное преимущество новой установки — высокая безопасность. Торий не требует водяного охлаждения, поэтому реактор можно сделать компактным, тихим и устойчивым к перегреву. Он работает при атмосферном давлении, исключая риск взрывного повышения давления, а отрицательный температурный коэффициент гарантирует, что цепная реакция замедляется при росте температуры.

Система имеет два пассивных контура отвода остаточного тепла. В случае аварии расплавленное топливо стекает в герметичную ловушку, где быстро застывает, надежно удерживая радиоактивные вещества.

Сам реактор выполнен в виде герметичного сменного модуля сроком службы 10 лет. После этого его не перезаправляют, а полностью заменяют, что минимизирует риск утечек и ошибок персонала. Для аварийных ситуаций предусмотрен дизель-генератор мощностью 10 мегаватт.

Если тепловая мощность реактора 200 МВт, а электрическая 50 МВт, то это 25% КПД, а не 45-50%, или "33% у традиционных паровых реакторов".50 / 200 = 0,25.
