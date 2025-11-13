Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
10 внешне научно-подтвержденных животных ледникового периода
Документальный сериал «Доисторическая планета: Ледниковый период» стартует 26 ноября. Пока любители науки и природы ждут премьеры, в сети появились кадры животных, которые появятся в этом сезоне.
«Доисторическая планета» (Prehistoric Planet) — документальный сериал, повествующий о жизни на Земле миллионы лет назад. Новый сезон — «Доисторическая планета: Ледниковый период» (Prehistoric Planet: Ice Age) — погружает в эпоху плейстоцена.
Особое внимание создатели уделили мегафауне — шерстистым мамонтам, саблезубым кошкам и карликовым слонам. Авторы постарались не только показать внешний вид животных, но и передать их повадки.
Сезон расскажет о жизни в тундре, пустыни, степи и вечной мерзлоте, демонстрируя, как животные адаптировались к разным биомам. Эпизоды «Большой холод» и «Большое таяние» повествуют о важнейших фазах ледникового периода, климатических изменениях и их влиянии на флору и фауну того времени.
Сериал покажет платформа Apple TV+ с 26 ноября, а пока предлагаем познакомиться с животными, которые появятся в этом сезоне.
