Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

10 внешне научно-подтвержденных животных ледникового периода

Документальный сериал «Доисторическая планета: Ледниковый период» стартует 26 ноября. Пока любители науки и природы ждут премьеры, в сети появились кадры животных, которые появятся в этом сезоне.

Вероятно, американский гомотерий (Homotherium sp.) / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

«Доисторическая планета» (Prehistoric Planet) — документальный сериал, повествующий о жизни на Земле миллионы лет назад. Новый сезон — «Доисторическая планета: Ледниковый период» (Prehistoric Planet: Ice Age) — погружает в эпоху плейстоцена.

Особое внимание создатели уделили мегафауне — шерстистым мамонтам, саблезубым кошкам и карликовым слонам. Авторы постарались не только показать внешний вид животных, но и передать их повадки.

Сезон расскажет о жизни в тундре, пустыни, степи и вечной мерзлоте, демонстрируя, как животные адаптировались к разным биомам. Эпизоды «Большой холод» и «Большое таяние» повествуют о важнейших фазах ледникового периода, климатических изменениях и их влиянии на флору и фауну того времени.

Сериал покажет платформа Apple TV+ с 26 ноября, а пока предлагаем познакомиться с животными, которые появятся в этом сезоне.

Вероятно, Smilodon populator — крупнейший вид саблезубого тигра / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

Вероятно, Smilodon fatalis — североамериканский саблезубый тигр среднего размера / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

Вероятно, африканский гомотерий (Homotherium sp.) / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

Вероятно, сумчатый лев (Thylacoleo) / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

Вероятно, Глиптотерии (Glyptotherium) / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

Вероятно, вымерший род мегатерииновых наземных ленивцев Diabolotherium / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

Вероятно, наземный ленивец Джефферсона или Мегалоникс (Megalonyx jeffersonii) / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

Вероятно, шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius) / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

Вероятно, карликовый слон / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit

Вероятно, Целодонт (Coelodonta) — род вымерших млекопитающих из семейства носороговых / © Prehistoric Planet: Ice Age / Apple TV+ / BBC Studios Natural History Unit