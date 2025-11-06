Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину

На границе Греции и Албании, в глубине Серной пещеры, раскинулось гигантское «полотно» площадью 106 квадратных метров, признанное крупнейшей паутиной в мире. Его создали более 111 тысяч пауков, принадлежащих к двум видам: Tegenaria domestica и Prinerigone vagans.

В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину / © Subterranean Biology

По словам исследователей из Сапиентия-Венгерского университета Трансильвании (Румыния), это первый задокументированный случай проявления колониального поведения у этих двух широко распространенных видов пауков.

В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину / © Marek Audy

Оба вида часто встречаются вблизи человеческого жилья. Однако совместное проживание и кооперация этих двух видов в рамках одной огромной паутины и в такой высокой плотности считается уникальным явлением.

Обычно Tegenaria domestica охотиться на Prinerigone vagans. Однако, как предполагают исследователи, отсутствие света в пещере может ухудшать зрение пауков, возможно, нарушая их обычные хищнические инстинкты и позволяя им сосуществовать.