Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
6 ноября, 07:00
В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину

На границе Греции и Албании, в глубине Серной пещеры, раскинулось гигантское «полотно» площадью 106 квадратных метров, признанное крупнейшей паутиной в мире. Его создали более 111 тысяч пауков, принадлежащих к двум видам: Tegenaria domestica и Prinerigone vagans.

Сообщество
# пауки
# природа
В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину / © Subterranean Biology
В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину / © Subterranean Biology

По словам исследователей из Сапиентия-Венгерского университета Трансильвании (Румыния), это первый задокументированный случай проявления колониального поведения у этих двух широко распространенных видов пауков.

В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину / © Marek Audy
В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину / © Marek Audy

Оба вида часто встречаются вблизи человеческого жилья. Однако совместное проживание и кооперация этих двух видов в рамках одной огромной паутины и в такой высокой плотности считается уникальным явлением.

Обычно Tegenaria domestica охотиться на Prinerigone vagans. Однако, как предполагают исследователи, отсутствие света в пещере может ухудшать зрение пауков, возможно, нарушая их обычные хищнические инстинкты и позволяя им сосуществовать.

3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
4 ноября, 12:55
Игорь Байдов

Косатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью

Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.

Биология
# акулы
# животные
# косатки
# охота
3 ноября, 10:35
ПНИПУ

Чем уникальна комета Леммон и как ее лучше наблюдать

8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.

ПНИПУ
# астрономия
# комета
# кометы
# ночное небо
# Солнце
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
