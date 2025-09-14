  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
14 сентября, 17:55
Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

Представьте себе три Эйфелевы башни, поставленные друг на друга, и сверху — еще 40-этажный дом. Примерно такой высоты достигнет Jeddah Tower (Башня Джидды), когда ее достроят. Более 1000 метров — такова отметка, на которую она прорежет небосклон города Джидда в Саудовской Аравии у побережья Красного моря.

# небоскрёбы
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now
Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now

Это не просто очередной небоскреб. Это серьезная попытка возвести здание высотой в километр — рубеж, о котором инженеры мечтали десятилетиями. Завершенная башня превзойдет нынешнего рекордсмена, Бурдж-Халифу в Дубае, примерно на 180 метров, став центральным элементом проекта Jeddah Economic City стоимостью 20 миллиардов долларов.

Изначально известная как «Королевская башня», она призвана стать символом модернизации и экономического обновления Саудовской Аравии. Главный архитектор проекта — Адриан Смит из бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, тот же, кто спроектировал Бурдж-Халифу. Его замысел вдохновлен самой природой: форма башни напоминает сложенные листья молодых пустынных растений. Тонкий, слегка асимметричный силуэт словно пучок побегов, устремляющихся вверх из земли.

Трехлепестковое основание в форме буквы «Y» выбрано не только ради красоты. Оно обеспечивает аэродинамическую устойчивость, жизненно важную для здания, которому предстоит выдерживать мощные ветра на рекордной высоте.

Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now
Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now

Создание рекордной башни стартовало в 2018 году, однако спустя несколько лет строительство полностью замерло, пока в январе этого года работы официально возобновились с новой энергией. Проект перешел к консорциуму Saudi Binladin Group, Dar Al-Handasah и Turner Construction.

По состоянию на сентябрь 2025 года башня достигла 70-го этажа. Строители завершают примерно один этаж каждые четыре дня, что делает цель завершить объект к 2028 году вполне достижимой.

Рендер Jeddah Tower / © Jeddah Now
Рендер Jeddah Tower / © Jeddah Now

Построить здание высотой в километр — значит решить задачи, с которыми человечество еще не сталкивалось.

Одна лишь фундаментная плита — инженерный шедевр и серьезнейший вызов. Здесь применена гибридная система свайного ростверка: 270 свай диаметром 1,5–1,8 метра, уходящих в землю на глубину до 105 метров.

Пятиметровая плита площадью 3200 квадратных метров рассчитана на колоссальные нагрузки, при этом допустимая неравномерная осадка не должна превышать 25 миллиметров — толщину монеты.

В отличие от традиционных небоскребов, где устойчивость обеспечивается системой связей и опорных стен, Jeddah Tower строится вокруг революционного ядра — трехлучевой конструкции, охватывающей компактный шестигранный сердечник из высокопрочного бетона. Для этого используется бетон прочностью всего 85 мегапаскалей, без усложняющих элементов. Особое достижение — технология вертикальной подачи бетона, уже поднявшая его на высоту 800 метров.

В проект внедрены современные «зеленые» технологии: энергосберегающие системы, остекление, уменьшающее теплопоглощение, сбор дождевой воды и ее повторное использование. Форма и ориентация башни оптимизированы для снижения тепловой нагрузки — критически важного фактора в условиях саудовского климата.

Чтобы понять, зачем Саудовская Аравия строит башню, нужно знать о программе Vision 2030. Королевство стремится диверсифицировать экономику до того, как истощатся нефтяные месторождения, и превратить страну в мировой центр электронной торговли, туризма и культурного обмена.

Jeddah Tower в этой стратегии — не просто здание, а маяк, призванный заявить всему миру, что страна готова к новому этапу.

Здесь разместятся отель Four Seasons (19–27 этажи, 200 номеров с панорамой Красного моря), элитные жилые апартаменты, премиальные кондоминиумы и офисы класса «А» для международных компаний.

Но настоящая «жемчужина короны» — самая высокая в мире смотровая площадка на высоте 644 метров. Панорамный вид на 360 градусов, вероятно, станет одной из самых фотографируемых точек планеты.

Рендер Jeddah Tower / © Jeddah Now
Рендер Jeddah Tower / © Jeddah Now

Однако за впечатляющей архитектурой скрывается гигантский экологический след.

Проект потребует около 500 тысяч кубометров бетона и 80 тысяч тонн стали — объемы, превосходящие большинство строительных проектов в мире. Только производство этих материалов может привести к выбросу примерно 200 тысяч тонн углерода. 

Экологи называют такие проекты «строительством тщеславной высоты» — возведением зданий ради рекордов, а не практической пользы. Исследования показывают: подобные мегапроекты увеличивают углеродный след без сопоставимой функциональной отдачи.

В этом проявляется парадокс саудовской трансформации: страна стремится заявить о себе как о современном и ответственном глобальном лидере, но возводит мегастройку, которая, по мнению критиков, олицетворяет как раз то, от чего миру пора отказываться ради климата.

Вопрос в том, перевесят ли символические и экономические выгоды экологические издержки — или схожих целей можно было достичь с гораздо меньшим углеродным следом.

12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
12 сентября, 12:14
Росатом

В «Росатоме» впервые в мире извлекли три металла платиновой группы из ядерных отходов

Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.

Росатом
# металлы
# палладий
# платина
# ядерные отходы
12 сентября, 07:54
Адель Романова

На Макемаке обнаружили газообразный метан

Карликовая планета Макемаке стала уже вторым после Плутона объектом за орбитой Нептуна, на котором наблюдают испарение летучих веществ. Ученые не исключают, что у нее есть внутренний источник тепла.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# Макемаке
# метан
