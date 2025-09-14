Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж
Представьте себе три Эйфелевы башни, поставленные друг на друга, и сверху — еще 40-этажный дом. Примерно такой высоты достигнет Jeddah Tower (Башня Джидды), когда ее достроят. Более 1000 метров — такова отметка, на которую она прорежет небосклон города Джидда в Саудовской Аравии у побережья Красного моря.
Это не просто очередной небоскреб. Это серьезная попытка возвести здание высотой в километр — рубеж, о котором инженеры мечтали десятилетиями. Завершенная башня превзойдет нынешнего рекордсмена, Бурдж-Халифу в Дубае, примерно на 180 метров, став центральным элементом проекта Jeddah Economic City стоимостью 20 миллиардов долларов.
Изначально известная как «Королевская башня», она призвана стать символом модернизации и экономического обновления Саудовской Аравии. Главный архитектор проекта — Адриан Смит из бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, тот же, кто спроектировал Бурдж-Халифу. Его замысел вдохновлен самой природой: форма башни напоминает сложенные листья молодых пустынных растений. Тонкий, слегка асимметричный силуэт словно пучок побегов, устремляющихся вверх из земли.
Трехлепестковое основание в форме буквы «Y» выбрано не только ради красоты. Оно обеспечивает аэродинамическую устойчивость, жизненно важную для здания, которому предстоит выдерживать мощные ветра на рекордной высоте.
Создание рекордной башни стартовало в 2018 году, однако спустя несколько лет строительство полностью замерло, пока в январе этого года работы официально возобновились с новой энергией. Проект перешел к консорциуму Saudi Binladin Group, Dar Al-Handasah и Turner Construction.
По состоянию на сентябрь 2025 года башня достигла 70-го этажа. Строители завершают примерно один этаж каждые четыре дня, что делает цель завершить объект к 2028 году вполне достижимой.
Построить здание высотой в километр — значит решить задачи, с которыми человечество еще не сталкивалось.
Одна лишь фундаментная плита — инженерный шедевр и серьезнейший вызов. Здесь применена гибридная система свайного ростверка: 270 свай диаметром 1,5–1,8 метра, уходящих в землю на глубину до 105 метров.
Пятиметровая плита площадью 3200 квадратных метров рассчитана на колоссальные нагрузки, при этом допустимая неравномерная осадка не должна превышать 25 миллиметров — толщину монеты.
В отличие от традиционных небоскребов, где устойчивость обеспечивается системой связей и опорных стен, Jeddah Tower строится вокруг революционного ядра — трехлучевой конструкции, охватывающей компактный шестигранный сердечник из высокопрочного бетона. Для этого используется бетон прочностью всего 85 мегапаскалей, без усложняющих элементов. Особое достижение — технология вертикальной подачи бетона, уже поднявшая его на высоту 800 метров.
В проект внедрены современные «зеленые» технологии: энергосберегающие системы, остекление, уменьшающее теплопоглощение, сбор дождевой воды и ее повторное использование. Форма и ориентация башни оптимизированы для снижения тепловой нагрузки — критически важного фактора в условиях саудовского климата.
Чтобы понять, зачем Саудовская Аравия строит башню, нужно знать о программе Vision 2030. Королевство стремится диверсифицировать экономику до того, как истощатся нефтяные месторождения, и превратить страну в мировой центр электронной торговли, туризма и культурного обмена.
Jeddah Tower в этой стратегии — не просто здание, а маяк, призванный заявить всему миру, что страна готова к новому этапу.
Здесь разместятся отель Four Seasons (19–27 этажи, 200 номеров с панорамой Красного моря), элитные жилые апартаменты, премиальные кондоминиумы и офисы класса «А» для международных компаний.
Но настоящая «жемчужина короны» — самая высокая в мире смотровая площадка на высоте 644 метров. Панорамный вид на 360 градусов, вероятно, станет одной из самых фотографируемых точек планеты.
Однако за впечатляющей архитектурой скрывается гигантский экологический след.
Проект потребует около 500 тысяч кубометров бетона и 80 тысяч тонн стали — объемы, превосходящие большинство строительных проектов в мире. Только производство этих материалов может привести к выбросу примерно 200 тысяч тонн углерода.
Экологи называют такие проекты «строительством тщеславной высоты» — возведением зданий ради рекордов, а не практической пользы. Исследования показывают: подобные мегапроекты увеличивают углеродный след без сопоставимой функциональной отдачи.
В этом проявляется парадокс саудовской трансформации: страна стремится заявить о себе как о современном и ответственном глобальном лидере, но возводит мегастройку, которая, по мнению критиков, олицетворяет как раз то, от чего миру пора отказываться ради климата.
Вопрос в том, перевесят ли символические и экономические выгоды экологические издержки — или схожих целей можно было достичь с гораздо меньшим углеродным следом.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Карликовая планета Макемаке стала уже вторым после Плутона объектом за орбитой Нептуна, на котором наблюдают испарение летучих веществ. Ученые не исключают, что у нее есть внутренний источник тепла.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?
«Ночная география», или Как спутниковые снимки помогают исследовать сезонные миграции
Легенда о «Хаббакуке»: несбывшаяся мечта гигантского авианосца
Пять лет в истории, которые хуже, чем 2020 год
10 кругов ада для iPhone 6
10 странных сигналов из космоса
Зика: новая угроза
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии