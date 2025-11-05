Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники впервые запечатлели два перспективных китайских самолета шестого поколения на секретной испытательной базе
Новейшие китайские боевые самолеты шестого поколения, известные как J-36 (Цзянь-36) и J-50 (Цзянь-50), впервые замечены спутниками на быстро расширяющейся авиабазе, которая может стать китайским аналогом «Зоны 51».
Ранее эти самолеты наблюдали только на аэродромах производителей, но теперь их обнаружили на засекреченной базе, расположенной недалеко от ядерного полигона Лобнор на северо-западе Китая.
Как сообщило издание The War Zone, на спутниковом снимке от 27 августа, сделанном аппаратом компании Planet Labs, запечатлен тяжелый тактический бомбардировщик шестого поколения J-36. Размах его крыла составляет примерно 19,8 метра, а общая длина — около 18,9 метра.
А на изображение, полученном 13 сентября, можно рассмотреть китайский истребитель шестого поколения J-50. Размах крыла J-50 составляет около 15,2 метра, а его длина немного меньше, чем у J-36. Стоит отметить, что тень и разрешение изображения затрудняют точную оценку.
Как отметили журналисты, база под Лобнором, которая уже имеет взлетно-посадочную полосу длиной более 5000 метров, что делает ее одной из самых длинных в мире, активно расширяется. Работы начались около шести месяцев назад, и с тех пор достигнут значительный прогресс: построены новые ангары и множество других зданий.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
