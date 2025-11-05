Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники впервые запечатлели два перспективных китайских самолета шестого поколения на секретной испытательной базе

Новейшие китайские боевые самолеты шестого поколения, известные как J-36 (Цзянь-36) и J-50 (Цзянь-50), впервые замечены спутниками на быстро расширяющейся авиабазе, которая может стать китайским аналогом «Зоны 51».

Китайский сверхтяжелый тактический бомбардировщик шестого поколения J-36 / © Planet Labs

Ранее эти самолеты наблюдали только на аэродромах производителей, но теперь их обнаружили на засекреченной базе, расположенной недалеко от ядерного полигона Лобнор на северо-западе Китая.

Китайский истребитель шестого поколения J-50 на авиабазе рядом с Лобнором / © Planet Labs

Как сообщило издание The War Zone, на спутниковом снимке от 27 августа, сделанном аппаратом компании Planet Labs, запечатлен тяжелый тактический бомбардировщик шестого поколения J-36. Размах его крыла составляет примерно 19,8 метра, а общая длина — около 18,9 метра.

А на изображение, полученном 13 сентября, можно рассмотреть китайский истребитель шестого поколения J-50. Размах крыла J-50 составляет около 15,2 метра, а его длина немного меньше, чем у J-36. Стоит отметить, что тень и разрешение изображения затрудняют точную оценку.

Как отметили журналисты, база под Лобнором, которая уже имеет взлетно-посадочную полосу длиной более 5000 метров, что делает ее одной из самых длинных в мире, активно расширяется. Работы начались около шести месяцев назад, и с тех пор достигнут значительный прогресс: построены новые ангары и множество других зданий.