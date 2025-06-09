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Появилось фото китайского истребителя шестого поколения на заводе-изготовителе

В китайских соцсетях опубликовали самую качественную на сегодня фотографию сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 («Цзянь-36»), запечатленного на земле. Сообщается, что снимок сделали на заводе компании Chengdu Aircraft Corporation в Ченду.

Фотография сверхтяжелого тактического самолета шестого поколения J-36 (Цзянь-36) / © Weibo

Хотя подлинность снимка поначалу вызвала сомнения, позже появилась информация о том, что некоего человека по фамилии Вэй, который запечатлел J-36 и выложил фото в интернет, уже задержали спецслужбы.

Новое изображение предоставляет возможность рассмотреть множество различных деталей самолета. В частности, размеры машины дают основания полагать, что это тактический бомбардировщик.

Кроме того, видны три внутренних отсека для вооружения: малые боковые — для ракет «воздух — воздух», а центральный, подфюзеляжный — для тяжелых ударных систем класса «воздух — земля» и ракет большой дальности.

Зеленоватые отражения от двух индикаторов на большом лобовом стекле указывают на то, что экипаж истребителя состоит из двух человек.