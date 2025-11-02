Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: медианный возраст по регионам мира

Население мира стареет, но не везде это происходит равномерно. Инфографика наглядно показывает медианный возраст в разных регионах мира в 2024 году. Данные на карте могут немного отличаться от данных, представленных ООН, но эти различия минимальны.

Инфографика: медианный возраст по континентам / © World In Maps

По данным ООН, в 2024 году Европа оказалась самым «старым» регионом. Средний возраст европейцев составил 42,5 года. Это связано, в том числе, с низкой рождаемостью и более высокой продолжительностью жизни.

Самой «молодой» оказалась Африка. Там средний возраст составил всего 19,2 года. Это произошло из-за высокой рождаемости и быстрого увеличения численности населения.

Между двумя крайностями расположились Азия (32,1), Северная Америка (38,5), Южная Америка (32,7) и Океания (33,1). Однако средний возраст в Азии сильно различается в зависимости от страны. К примеру, Япония — одно из самых «стареющих» государств мира, где средний возраст населения составляет примерно 50 лет. Однако в Азии есть и Афганистан со средним возрастом менее 20 лет.

Существуют разные варианты измерения среднего возраста. Медианный возраст — возраст, разделяющий население на две равные группы: одна половина младше этого возраста, а другая — старше.