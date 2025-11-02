Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

мРНК-вакцины против COVID-19 активировали иммунную систему для уничтожения раковых клеток

Ученые выяснили, что вакцины против COVID-19 на основе мРНК потенциально могут помочь пациентам с онкологией. В первую очередь это касается пациентов, опухоли которых обычно плохо реагируют на традиционную иммунотерапию.

Т-лимфоциты атакуют раковую клетку (цветная сканирующая электронная микроскопия) / © Steve Gschmeissner / Science Photo Library / Getty Images

Группа исследователей из США выяснила, что вакцины против COVID-19, созданные на основе мРНК, могут помочь активировать иммунную систему для борьбы с раком. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

В 2016 году, разрабатывая мРНК-вакцин для пациентов с опухолями мозга, команда исследователей под руководством детского онколога Элиаса Сайура (Elias Sayour) обнаружила, что мРНК может «тренировать» иммунную систему уничтожать опухоли. Позднее ученые предположили, что мРНК-вакцины, созданные для борьбы с COVID-19, также могут иметь противоопухолевый эффект.

Исследователи изучили клинические данные более чем одной тысячи пациентов с поздними стадиями меланомы и рака легких, которые получали один из видов иммунотерапии — так называемые ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. Ученые обратили внимание, что пациенты, вакцинировавшиеся в течение 100 дней после начала иммунотерапии, через три года имели более чем в два раза большую вероятность выживания по сравнению с теми, кто вакцину не получал.

У пациентов с опухолями, которые обычно плохо реагируют на иммунотерапию, почти пятикратно увеличились шансы выжить через три года после начала лечения. Связь сохранялась даже с учетом таких факторов, как тяжесть заболевания и сопутствующие состояния.

Чтобы понять, как это работает, ученые провели исследования на животных. Они обнаружили, что мРНК-вакцины против COVID-19 действуют как сигнал тревоги. Они активируют иммунную систему организма, которая распознает и уничтожает опухолевые клетки. Вакцина помогала иммунной системе преодолевать «защиту» опухоли и продолжать атаковать раковые клетки. Ингибиторы контрольных точек и вакцина действуют согласованно, активируя иммунную систему для уничтожения раковых клеток.

Иммунотерапия с использованием ингибиторов контрольных точек — одно из наиболее значимых достижений в лечении рака в последнее десятилетие. Метод помогал выздороветь многим пациентам, которых раньше считали неизлечимыми. Однако он не работал у пациентов с так называемым «холодными» опухолями, которые успешно избегали распознавания иммунной системой.

Результаты исследования показали, что мРНК-вакцины работают как искра, необходимая иммунной системе, чтобы «нагреть» «холодные» опухоли. Теперь ученые планируют проверить это в предстоящем клиническом исследовании. Если результаты подтвердятся, исследователи надеются, что метод поможет пациентам, которых лечат с помощью иммунной терапии. Это особенно важно для людей, для которых сейчас нет эффективных вариантов лечения.