Новый беспилотный тяжелый китайский вертолет T1400 выполнил первый полет

Первый полет беспилотного тяжелого вертолета T1400 / © Liu Yang / Xinhua

Летательный аппарат обладает максимальной взлетной массой 1400 килограммов, способен находиться в воздухе до восьми часов, имеет практический потолок 6500 метров и развивает максимальную скорость горизонтального полета до 180 километров в час.

Конструкция T1400, включающая два двигателя и использование высокопрочных композитных материалов, обеспечивает ему большую грузоподъемность и просторную компоновку. Благодаря интеллектуальным системам управления, вертолет открывает широкие перспективы для применения в таких сферах, как аварийно-спасательные операции, логистические перевозки и тушение лесных пожаров.

Конструкция по схеме продольного расположения винтов обеспечивает устойчивость, маневренность и высокую грузоподъемность. Машина способна работать при силе ветра восемь баллов, температурах от –40°C до +55°C, взлетая и садясь в горах, пустыне и на островах.

T1400 задуман как многоцелевая тяжелая платформа, которая может менять конфигурацию под конкретные задачи. Это не только гражданский проект, но и платформа двойного назначения. T1400 потенциально может быть использован для военных операций, включая логистическую поддержку и эвакуацию в зоне конфликта, патрулирование и снабжение.