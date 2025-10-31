Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новый беспилотный тяжелый китайский вертолет T1400 выполнил первый полет
В Харбине 30 октября беспилотный тяжелый вертолет T1400, разработанный корпорацией Harbin United Aircraft Technology Co., Ltd., успешно совершил свой первый испытательный полет.
Летательный аппарат обладает максимальной взлетной массой 1400 килограммов, способен находиться в воздухе до восьми часов, имеет практический потолок 6500 метров и развивает максимальную скорость горизонтального полета до 180 километров в час.
Конструкция T1400, включающая два двигателя и использование высокопрочных композитных материалов, обеспечивает ему большую грузоподъемность и просторную компоновку. Благодаря интеллектуальным системам управления, вертолет открывает широкие перспективы для применения в таких сферах, как аварийно-спасательные операции, логистические перевозки и тушение лесных пожаров.
Конструкция по схеме продольного расположения винтов обеспечивает устойчивость, маневренность и высокую грузоподъемность. Машина способна работать при силе ветра восемь баллов, температурах от –40°C до +55°C, взлетая и садясь в горах, пустыне и на островах.
T1400 задуман как многоцелевая тяжелая платформа, которая может менять конфигурацию под конкретные задачи. Это не только гражданский проект, но и платформа двойного назначения. T1400 потенциально может быть использован для военных операций, включая логистическую поддержку и эвакуацию в зоне конфликта, патрулирование и снабжение.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
