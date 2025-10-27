  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
27 октября, 21:57
Рейтинг: +89
Посты: 249

Гетеросексуальные мужчины тяжелее пережили физическую измену, а женщины — эмоциональную

Новое исследование показало, что люди по-разному воспринимают неверность. Оказалось, что гетеросексуальные мужчины сильнее переживали из-за физической измены, а женщины — из-за эмоциональной. Однако на восприятие предательства влияет не только пол.

# взаимоотношения
# гетеросексуальность
# измена
# отношения
# Психология
Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона» / © Warner Bros. Pictures
Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона» / © Warner Bros. Pictures

В течение нескольких десятилетий психологи наблюдали, что женщины и мужчины склонны по-разному реагировать на неверность. Мужчин чаще тревожило, если им изменяли физически, женщин сильнее расстраивала эмоциональная неверность. Эволюционные психологи предположили, что это могло быть связано с репродуктивными обстоятельствами. У мужчин риск воспитания чужого ребенка мог способствовать более сильной реакции на физическую измену. А для женщин потеря эмоциональной близости могла означать, что они получат меньше ресурсов и поддержки детей. 

Оказалось, эта разница не универсальна. Исследования показывали, что разница становится менее выраженной у сексуальных меньшинств. Группа ученых из Норвегии и США заинтересовалась, действительно ли различия в ревности между мужчинами и женщинами обусловлены лишь фактом принадлежности к тому или иному полу, или же в этом задействованы и другие психологические особенности.

Авторов исследования, опубликованного в Archives of Sexual Behavior, интересовало, могут ли черты, традиционно связываемые с маскулинностью или феминностью, влиять на реакцию людей на неверность. Также исследователи хотели проверить, может ли сексуальная ориентация объяснить часть различий в реакциях ревности.

Ученые собрали данные у 4465 взрослых жителей Норвегии в возрасте от 16 до 80 лет. В выборку вошли представители разных сексуальных ориентаций. Они заполнили опросник о своей реакции на гипотетическое предательство, а также рассказали о своем поведении в детстве, личностных особенностях, сексуальном влечении и собственном восприятии маскулинности или феминности.

Чтобы оценить уровень ревности, участников попросили представить разные виды измен. В одном из пунктов их спросили, что им обиднее: если бы их партнер занимался с кем-то сексом, или у партнера возникла глубокая эмоциональная связь с другим человеком. Их ответы использовали для расчета показателя ревности, отражавшего, насколько более тревожной они сочли физическую или эмоциональную измену.

Результаты подтвердили, что гетеросексуальные мужчины гораздо чаще, чем гетеросексуальные женщины, были обеспокоены физической изменой. Для 59% гетеросексуальных мужчин худшей оказалась физическая измена. Среди гетеросексуальных женщин такой ответ дал 31%. Эта закономерность соответствовала прошлым исследованиям.

Среди сексуальных меньшинств половая разница практически исчезла. Вне зависимости от пола они зачастую сильнее переживали из-за эмоциональной неверности. Исследователи предположили, что именно сексуальная ориентация играет ключевую роль в том, как люди испытывают ревность.

Исследователи измерили четыре психологические черты, связанные с маскулинностью и феминностью. Ученых интересовало, склонны ли участники к системному мышлению или сопереживанию, а также имели ли они в детстве интересы, типичные для своего пола. Кроме того, респондентов спросили, предпочитают ли они профессии, где доминируют мужчины или женщины. Еще в одном пункте была оценка собственной маскулинности или феминности.

У мужчин более высокий уровень психологической маскулинности оказался связан как с более сильным влечением к женщинам, так и с более выраженной реакцией на физическую неверность. Однако маскулинность влияла на ревность только в случаях, когда она сочеталась с выраженным влечением исключительно к женщинам.

У женщин маскулинность была связана с сексуальной ориентацией, но не оказывала влияния на ревность. Исследователи предположили, что маскулинность и феминность могут по-разному влиять на формирование сексуальной психологии у мужчин и женщин.

Исследование обращает внимание на некоторые вопросы, на которые пока нет ответа. Исследователи не знают, почему сильная реакция на физическую измену у мужчин резко падает даже при слабом влечении к лицам своего пола. Также непонятно, почему у женщин на ревность меньше влияет сексуальная ориентация или маскулинность. 

Согласно результатам исследования, более острое восприятие эмоциональной ревности стабильно сохраняется у женщин, а у мужчин на ревность сильнее влияет сексуальная ориентация и психологические черты.

25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
