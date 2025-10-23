  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
23 октября, 07:38
Самые смешные животные 2025 года: объявлены финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards 

Организаторы Nikon Comedy Wildlife Awards объявили финалистов конкурса 2025 года. Фотографии, попавшие в шорт-лист, не только невероятно смешные, но и демонстрируют впечатляющее мастерство фотографов.

# Nikon
# животные
# фотографии
# юмор
«Дай пять» / © Mark Meth-Cohn
«Дай пять» / © Mark Meth-Cohn

В этом году конкурс вновь побил рекорд по количеству участников. На него прислали свои работы фотографы из 108 стран, поступило почти 10 000 снимков. Имя абсолютного победителя объявят 9 декабря на специальной церемонии в Лондоне.

«Ням»  / © Liliana Luca
«Ням»  / © Liliana Luca
«Сквернословие» / © Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod
«Сквернословие» / © Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod
«Добро пожаловать на курс йоги Дзен-Лемура!» / © Andrey Giljov
«Добро пожаловать на курс йоги Дзен-Лемура!» / © Andrey Giljov
«Операция по территориальной обороне» / © Antoine Rezer 
«Операция по территориальной обороне» / © Antoine Rezer 
«Отдых на дереве» / © Diana Rebman
«Отдых на дереве» / © Diana Rebman
«Проблемы с прической» / © Christy Grinton
«Проблемы с прической» / © Christy Grinton
«Обезьяний цирк» / © Kalin Botev 
«Обезьяний цирк» / © Kalin Botev 
«Я просто не могу дождаться, когда стану королем» / © Bret Saalwaechter 
«Я просто не могу дождаться, когда стану королем» / © Bret Saalwaechter 
«Пингвины-пастухи» / © Ralph Robinson
«Пингвины-пастухи» / © Ralph Robinson
«Фиксатор для головы» / © Warren Price
«Фиксатор для головы» / © Warren Price
«Улыбнись, тебя фотографируют» / © Valtteri Mulkahainen
«Улыбнись, тебя фотографируют» / © Valtteri Mulkahainen

Снимки других финалистов можно посмотреть здесь.

21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
22 октября, 10:38
Игорь Байдов

Ученые рассказали, почему грудное вскармливание снижает риск развития рака груди

Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.

Медицина
# беременность
# женщины
# имунная система
# клетки
# онкологические заболевания
# рак груди
# рак молочной железы
20 октября, 16:34
Юлия Трепалина

У женщин с большим размером груди оказалась выше самооценка

Для многих женщин грудь имеет важное физическое и символическое значение. Группа медиков из Турции взялась выяснить, как размер груди у взрослых женщин связан с их самооценкой и восприятием своего тела. Примечательно, что исследование включало не только разные опросники, но и объективные измерения объема молочных желез.

Психология
# грудь
# женщины
# молочная железа
# образ тела
# самооценка
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
