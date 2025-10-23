Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые смешные животные 2025 года: объявлены финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards

Организаторы Nikon Comedy Wildlife Awards объявили финалистов конкурса 2025 года. Фотографии, попавшие в шорт-лист, не только невероятно смешные, но и демонстрируют впечатляющее мастерство фотографов.

«Дай пять» / © Mark Meth-Cohn

В этом году конкурс вновь побил рекорд по количеству участников. На него прислали свои работы фотографы из 108 стран, поступило почти 10 000 снимков. Имя абсолютного победителя объявят 9 декабря на специальной церемонии в Лондоне.

«Ням» / © Liliana Luca

«Сквернословие» / © Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod

«Добро пожаловать на курс йоги Дзен-Лемура!» / © Andrey Giljov

«Операция по территориальной обороне» / © Antoine Rezer

«Отдых на дереве» / © Diana Rebman

«Проблемы с прической» / © Christy Grinton

«Обезьяний цирк» / © Kalin Botev

«Я просто не могу дождаться, когда стану королем» / © Bret Saalwaechter

«Пингвины-пастухи» / © Ralph Robinson

«Фиксатор для головы» / © Warren Price

«Улыбнись, тебя фотографируют» / © Valtteri Mulkahainen

Снимки других финалистов можно посмотреть здесь.