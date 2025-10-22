Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай создаст крупнейшую в мире плавучую ветротурбину мощностью 50 мегаватт
Крупнейший в Китае частный производитель ветрогенераторов компания Mingyang Smart Energy, базирующиеся в Чжуншане, объявила о планах разработки крупнейшей в мире плавучей ветротурбины, которая может стать новой вехой в освоении ветроэнергетики.
По данным компании, будущая турбина мощностью 50 мегаватт получит двухроторную конструкцию V-образного типа — развитие ранее представленной платформы OceanX, где в 2024 году впервые был реализован двойной ротор мощностью 16,6 мегаватт.
Новая установка объединит два двигателя по 25 мегаватт, закрепленные на единой платформе, что почти вдвое превысит мощность всех существующих аналогов плавучих турбин.
Эта разработка демонстрирует быстрый прогресс Китая в области возобновляемой энергетики и его стремление занять лидирующие позиции в новом направлении — ветроэнергетике открытого моря.
По словам представителей компании, проект станет гигантским шагом вперед с точки зрения масштаба и инженерной сложности. Установка предназначена для работы в глубоководных районах и будет оснащена двумя роторами диаметром 290 метров каждый — длиннее трех футбольных полей.
Президент международного подразделения Mingyang, Чжан Цийин, выступая 21 октября на отраслевой конференции в Пекине, отметил, что мощность новой турбины почти вдвое превышает возможности самых крупных действующих моделей (до 20 мегаватт).
Компания планирует выпустить несколько сотен установок мощностью 50 мегаватт, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос.
Плавучие генераторы будут производиться в провинции Гуандун. На первом этапе их выпуск составит до 50 единиц в год, а затем увеличится до 150 установок ежегодно.
Новая модель основана на платформе OceanX, способной продолжать вырабатывать электроэнергию даже при ураганах пятой категории, когда скорость ветра достигает 260 километров в час. Башня V-образной формы и плавучее основание Y-образной конструкции обеспечивают устойчивость и эффективность на глубинах свыше 100 метров. Та же архитектура будет масштабирована для новой установки, способной переживать тайфуны и одновременно снабжать энергией десятки тысяч домов.
