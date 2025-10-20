Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Исландия потеряла статус единственной страны без комаров

Исландия перестала быть единственной страной в мире без комаров. Насекомых обнаружили в Кьёсе, хотя пока неизвестно, смогут ли они пережить зиму.

Самка комара Culiseta annulata в Исландии / © Björn Hjaltason, Vísir

Долгое время Исландия считалась единственной страной без комаров. Но в октябре 2025 года, как сообщает Vísir, насекомых поймал энтомолог-любитель Бьёрн Хьятласон. По его словам, он заметил непривычное насекомое на приманке из красного вина. Поймав его, Хьятласон понял, что это самка.

На следующий день на приманку прилетел и самец. Впоследствии он заметил новых насекомых. Энтомолог из Исландского института естествознания Матиас С. Альфредссон определил, что это — Culiseta annulata.

По мнению Бьёрна, мухи могли прилететь из Грундартанги — промышленной зоны, которая находится на другом берегу фьорда от места, где любитель насекомых поймал комаров.

Неизвестно, переживут ли комары исландские морозы. Этот вид зимой обитает в сараях, пещерах или других укрытиях, где может пережить неблагоприятные условия. Хотя морозы приближаются, Бьёрн планирует дальше готовить винные ловушки и следить за ситуацией.