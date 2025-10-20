  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Юлия Николаева
Юлия Николаева
20 октября, 08:06
Рейтинг самых долгоживущих людей в истории

Человеческая способность к долгой жизни всегда вызывала любопытство у исследователей и историков. На протяжении истории встречались люди, которые проживали намного дольше среднестатистической нормы, что давало важные сведения о влиянии здоровья, наследственности и привычек на долголетие.

Рейтинг самых долгоживущих людей в истории / © Visualcapitalist  
Рейтинг самых долгоживущих людей в истории / © Visualcapitalist  

На инфографике выше представлен рейтинг самых долгоживущих людей в истории, выделяя крайние случаи среди мужчин и женщин. Информация для визуализации собрана из Wikipedia, которая компилирует проверенные записи из официальных источников, таких как Gerontology Research Group и Guinness World Records.

Все женщины в этом рейтинге прожили более 115 лет, а рекорд принадлежит Жанне Кальман из Франции, которая дожила до 122 лет и 164 дней.

Родившись в 1875 году, она стала свидетелем строительства Эйфелевой башни, двух мировых войн и возникновения современной техники. Жанна объясняла свое долголетие образом жизни в средиземноморском стиле: регулярным использованием оливкового масла для кожи, умеренным потреблением шоколада и вина и поддержанием физической активности.

Дзироэмон Кимура из Японии считается самым долгоживущим мужчиной — 116 лет и 54 дня. Он объяснял свое долголетие активностью и умеренностью в еде.

Женщины обычно живут дольше мужчин по ряду биологических и поведенческих причин. Например, эстроген может обеспечивать защиту сердечно-сосудистой системы, и женщины, как правило, реже занимаются рискованным поведением, например, злоупотребляют алкоголем или занимаются опасными видами деятельности.

