Китай представил соперника Black Hawk — ударный вертолет Z-20T
На Седьмой китайской вертолетной выставке в Тяньцзине одним из главных событий стала демонстрация ударного вертолета Z-20T, разработанного Корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC). Машина впечатлила зрителей точными и динамичными маневрами, продемонстрировав высокий уровень боевой готовности и технологической зрелости китайской авиации.
В ходе показательного полета всепогодный вертолет выполнил серию точных фигур, включая приветственное зависание, набор высоты задним ходом и вертикальный подъем, а завершил демонстрацию отстрелом тепловых ловушек, символизирующих готовность к боевым условиям.Появление Z-20T на выставке стало одним из редких публичных показов этой машины: последний раз вертолет наблюдали в полете 3 сентября во время парада Победы в Пекине, когда семь машин пролетели над площадью Тяньаньмэнь.
Z-20T — это армейская модификация вертолета Z-20, созданная для воздушно-штурмовых операций, огневой поддержки и спецзаданий. По данным инженеров AVIC, машина также обладает высокой грузоподъемностью, что позволяет перевозить десант и технику даже в сложных боевых условиях.
В рамках выставки, организованной при участии Народно-освободительной армии Китая, особое внимание уделялось демонстрации современных средств воздушного нападения — от вертолетов и беспилотников до новейших авиационных систем вооружения. На этом фоне модернизированный Z-20T выделялся обновленной конструкцией: в отличие от базовой версии, он получил укороченные крылья на фюзеляже, предназначенные для установки вспомогательных топливных баков и вооружения. Это значительно увеличивает дальность полета и огневую мощь машины.
Конструкторы подчеркнули адаптивность Z-20T как одно из его главных преимуществ: сняв вооружение, вертолет можно легко преобразовать в транспортный, а модульная система креплений позволяет переоборудовать его под широкий спектр задач, от перевозки грузов до поисково-спасательных операций.
Базовая модель Z-20, поступившая на вооружение в 2018 году, стала первым в Китае самостоятельным проектом 10-тонного всепогодного многоцелевого вертолета.Его часто сравнивают с американским Sikorsky UH-60 Black Hawk, однако китайская машина уже превратилась в целое семейство модификаций, предназначенных для различных видов войск.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?
Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля
В апреле 2025 года у побережья израильского города Хадера произошла трагедия: мужчину, который плавал с маской и трубкой в нескольких десятках метров от берега, растерзали акулы прямо на глазах у людей на пляже. Морские биологи по видео и рассказам очевидцев восстановили вероятный ход тех событий и объяснили, какие обстоятельства могли спровоцировать коллективную атаку акул.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
