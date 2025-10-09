  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Полезная и вредная еда, как следить за рационом

Слушатели узнают, что реально стоит считать сбалансированным питанием.

Центр «Архэ»
21 октября, 19:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Можно ли разделить продукты на «полезные» и «вредные»? Есть ли что-то реально страшное в чипсах, дошираке и коле? И правда ли безусловно полезно есть только сырые овощи и фрукты? Что реально стоит считать сбалансированным питанием? Физиолог и популяризатор науки Антон Захаров соберет воедино современные научные рекомендации и разберет, как применять их в жизни без фанатизма и без лишних трат.

Расписание
21
Вторник
Октябрь 2025
timepad Онлайн
19:00
Купить
9 октября, 09:04
Александр Речкин
2
# биология
# здоровье
# пища
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 октября, 17:24
Адель Романова

Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
# молнии
7 октября, 10:57
ПНИПУ

Ученые рассказали, чем полезна и вредна лапша быстрого приготовления

По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.

ПНИПУ
# вред
# лапша
# пищевые добавки
# фталаты
9 октября, 08:22
Александр Березин

Изогнутый низ позволил каменным статуям «ходить» по острову Пасхи

Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.

Антропология
# антропология
# история
# остров Пасхи
# Полинезия
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
7 октября, 10:57
ПНИПУ

Ученые рассказали, чем полезна и вредна лапша быстрого приготовления

По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.

ПНИПУ
# вред
# лапша
# пищевые добавки
# фталаты
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Тренировка собак помогла психике и замедлила биологическое старение у служивших в армии женщин

    9 октября, 08:41

  2. Изогнутый низ позволил каменным статуям «ходить» по острову Пасхи

    9 октября, 08:22

  3. Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

    8 октября, 17:24

  4. Физики создали уникальное скрученное волокно для точных датчиков

    8 октября, 17:09
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Seva
1 час назад
Салим, а я наоборот и вот каменный век это точно про Европу

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Armbian Armbian
1 час назад
Ну так, чтобы поступить в Гарвард, как минимум, родители должны быть миллионерами.

Инфографика: университеты, подготовившие наибольшее число миллиардеров

Александр
2 часа назад
Удивили, мне 55 лет и я зависим от новых знаний, мне не хватает информации, даже в век интернета. В советском детстве перечитал все отцовские

«Эффект страуса»: ученые выяснили, в каком возрасте дети начинают избегать информации

Александр Виноградов
2 часа назад
Алексей, >6-7кг на квт электричества" - ваши цифры. >Так но если посчитать то для выработки 1МВт потребуется как раз теже 7 тонн. Только не будет

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Aleksandr Kuznetsov
2 часа назад
Постоянный, А ты умеешь рассмешить свидомый ))) как это не в счёт Ливия ,Ирак, Югославия, Вьетнам ??? Там что люди не жили? Сразу видно хохломицинское

Sikorsky представила новое семейство масштабируемых военных беспилотников Nomad

Александр Виноградов
2 часа назад
Алексей, Тем что солнечная электростанция будет при той же мощности больше весить.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Виталий Горин
3 часа назад
Alexander, в назад в будущее тоже поинтереснее были, только там вообще 2015 был

Летающие автомобили: семь моделей, превращающих фантастику в жизнь

Константин К
3 часа назад
Денис, прекрасно горело. 2 мая всемирный день шашлыка!

Инфографика: университеты, подготовившие наибольшее число миллиардеров

шашпш сгсгп
3 часа назад
Димитриус, а чё остановились? Продолжайте мысль, типа зачем нам эти территории давайте их отдадим кому нить, да?

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

max max
3 часа назад
Количество врачей связано с доступностью медицинской помощи? Все же гораздо сложнее

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Simistru Ion
3 часа назад
O, я так и думал что ты тупой болван, больной, твой мозг атрофирован сифилисом и ты пытаешся это скрыть за ненавистью

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Sergey Gorovoy
3 часа назад
какой чудесный динозаврик).❤

Фотографы показали миру лучшие снимки редких панголинов в новом проекте о дикой природе

Александр Корзенко
4 часа назад
Не знаю насколько это верно, но Прибалтика и Кавказ стали жить лучше. А нам говорят обратное

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Сергей Механик
4 часа назад
Однако самое интересное - Нобелевская премия мира! ☝️🧐

Нобелевскую премию по химии в 2025 году присудили за разработку металлоорганических каркасов

vitia bukatov
5 часов назад
Дэвид, ты где рашист где ты видел бандеровцев хоть покажи одно видео! Ты умственно отсталый, посмотри на свою страну в полной жопе экономике и

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Станислав Поплавский
7 часов назад
Не существует такого материка, очередная нацистская чушь.

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Гульшат Жиздыбаева
7 часов назад
Пакистан, Израиль?

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Андрей Жаворонков
7 часов назад
Нууууу, есть вопросики, конечно. Но лучше, я их задавать не буду.

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Alexander Klyutchenya
7 часов назад
Местами дичь, особенно в отношении экономик.

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Богдан Юрченко
8 часов назад
Fake, чел там текст коммента был как раз про пво)))))) Вы сами то понимаете как работает пво? Крылатая ракета(любая) тоже летит на сверхнизкой высоте и

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно