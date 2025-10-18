Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Орбитальная станция нового поколения Haven-1 вышла на финишную прямую перед запуском

Компания Vast Space завершает создание первой коммерческой орбитальной станции Haven-1, запуск которой запланирован на 2026 год. Этот проект должен стать важным шагом к новой эпохе пилотируемых полетов.

Две основные конструкции Haven-1, квалификационная и летная, расположены рядом в штаб-квартире Vast Space в Лонг-Бич, Калифорния / © Vast Space

В последние недели инженеры компании завершили финальную сварку корпуса станции и покраску, теперь предстоит установить люк и большое купольное окно. Haven-1 массой около 14 тонн будет запущена на ракете Falcon 9 и станет самым крупным аппаратом, когда-либо выводившимся этой ракетой.

Основанная в 2021 году, Vast Space переживает стремительный рост — сегодня в компании работает около 800 человек. Почти все компоненты станции производят сотрудники фирмы, за исключением солнечных батарей и двигателей.

Haven-1 задумывается не просто как коммерческая станция, а как новый этап в освоении космоса, где в центре внимания находится человек. Vast Space во многом перенимает подход SpaceX — сочетание технологичности и комфорта. В команде Vast немало бывших инженеров SpaceX — тех, кто захотел применить свой опыт для создания обитаемой станции нового поколения. В отличие от сугубо утилитарного дизайна МКС, интерьер Haven-1 ориентирован на психологический комфорт: мягкие «земные» цвета, продуманное освещение, эргономика.

Концепт Haven-2 / © Vast Space

Запуск Haven-1 станет испытательной платформой для следующего этапа — Haven-2, гораздо более масштабного проекта, который должен прийти на смену МКС после ее планируемого свода с орбиты в 2030 году.

Haven-2 получит второй стыковочный узел, увеличенный объем, стационарные солнечные панели и дополнительные модули. Центральный узел планируется запускать с помощью Starship — сверхтяжелой ракеты SpaceX, которая сейчас проходит испытания. Модули станции будут запускаться с помощью Falcon Heavy.

Проект Haven-1 полностью профинансирован частными инвесторами, включая оплату запуска. Разработка Haven-2 частично зависит от участия Vast Space в программе NASA Commercial LEO Destinations (CLD), направленной на создание коммерческих станций, которые заменят МКС.

Пока Vast Space сосредоточена на Haven-1 и Haven-2 на низкой орбите, но в будущем компания планирует двигаться дальше — к станциям в глубоком космосе.