Орбитальная станция нового поколения Haven-1 вышла на финишную прямую перед запуском
Компания Vast Space завершает создание первой коммерческой орбитальной станции Haven-1, запуск которой запланирован на 2026 год. Этот проект должен стать важным шагом к новой эпохе пилотируемых полетов.
В последние недели инженеры компании завершили финальную сварку корпуса станции и покраску, теперь предстоит установить люк и большое купольное окно. Haven-1 массой около 14 тонн будет запущена на ракете Falcon 9 и станет самым крупным аппаратом, когда-либо выводившимся этой ракетой.
Основанная в 2021 году, Vast Space переживает стремительный рост — сегодня в компании работает около 800 человек. Почти все компоненты станции производят сотрудники фирмы, за исключением солнечных батарей и двигателей.
Haven-1 задумывается не просто как коммерческая станция, а как новый этап в освоении космоса, где в центре внимания находится человек. Vast Space во многом перенимает подход SpaceX — сочетание технологичности и комфорта. В команде Vast немало бывших инженеров SpaceX — тех, кто захотел применить свой опыт для создания обитаемой станции нового поколения. В отличие от сугубо утилитарного дизайна МКС, интерьер Haven-1 ориентирован на психологический комфорт: мягкие «земные» цвета, продуманное освещение, эргономика.
Запуск Haven-1 станет испытательной платформой для следующего этапа — Haven-2, гораздо более масштабного проекта, который должен прийти на смену МКС после ее планируемого свода с орбиты в 2030 году.
Haven-2 получит второй стыковочный узел, увеличенный объем, стационарные солнечные панели и дополнительные модули. Центральный узел планируется запускать с помощью Starship — сверхтяжелой ракеты SpaceX, которая сейчас проходит испытания. Модули станции будут запускаться с помощью Falcon Heavy.
Проект Haven-1 полностью профинансирован частными инвесторами, включая оплату запуска. Разработка Haven-2 частично зависит от участия Vast Space в программе NASA Commercial LEO Destinations (CLD), направленной на создание коммерческих станций, которые заменят МКС.
Пока Vast Space сосредоточена на Haven-1 и Haven-2 на низкой орбите, но в будущем компания планирует двигаться дальше — к станциям в глубоком космосе.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.
В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
