Археологи обнаружили средневековое кладбище, которое в XIII веке превратили в распаханное поле
Археологи Центра археологических исследований НовГУ обнаружили границу древнего кладбища на раскопках в Старой Руссе, на месте, где планируется строительство новых домов. Раскопы здесь получили названия Ильинский I и Ильинский II — по названию средневековой улицы Ильинской, проходившей неподалёку.
Учёные НовГУ получили новые сведения о топографии древней Руссы. Так, была обнаружена граница кладбища — предположительно относящегося к домонгольскому периоду. Ранее, в 2022 году, к северу от раскопа также был зафиксирован участок городского некрополя первой половины XI века. Разные ли это кладбища или две части одного — пока учёные не могут ответить на этот вопрос однозначно. Но примечателен факт: предположительно в XIII–XIV веках территория кладбища стала распаханным полем.
— XIII век был достаточно тяжёлым для Руси, — объясняет директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов. — На это повлиял целый ряд факторов: климатических, политических и так далее. Наблюдалась большая смертность населения, города значительно уменьшались в размерах — это прослеживается археологически и в Руссе, и в Новгороде. Но позднее на этих участках возобновилась жизнь, и поверх пахоты мы снова видим культурный слой с более поздними находками.
Центр археологических исследований НовГУ сопровождает работы по газификации региона, строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» и другие. За три последних года было открыто 14 неизвестных ранее памятников — от эпохи неолита до позднего средневековья. Есть среди них «многослойные», где люди жили с древнейших времён.
— Одно из таких «многослойных» поселений обнаружено в Окуловском районе, у деревни Снарево, — рассказывает Сергей Торопов. — Там находится большой озёрный массив, настоящее «окуловское поозерье». Такие места всегда привлекали людей — есть отличная кормовая база в виде рыбы и дичи, рядом лес, земля, которую можно использовать как сельхозугодья. Поэтому эти места были освоены очень рано, и здесь мы находим материалы самых разных эпох, начиная с каменного века.
Например, в 2024 году учёные университета нашли керамический горшок эпохи позднего неолита в окрестностях Юрьева монастыря.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.
Парадокс Циолковского — Ферми сформулировали почти век назад: во Вселенной много звезд, у них — планет. Почему же мы не видим следов других цивилизаций в небе? Автор новой гипотезы считает, что все дело в нейросетях.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
