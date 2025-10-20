Археологи обнаружили средневековое кладбище, которое в XIII веке превратили в распаханное поле

Археологи Центра археологических исследований НовГУ обнаружили границу древнего кладбища на раскопках в Старой Руссе, на месте, где планируется строительство новых домов. Раскопы здесь получили названия Ильинский I и Ильинский II — по названию средневековой улицы Ильинской, проходившей неподалёку.

Учёные НовГУ получили новые сведения о топографии древней Руссы. Так, была обнаружена граница кладбища — предположительно относящегося к домонгольскому периоду. Ранее, в 2022 году, к северу от раскопа также был зафиксирован участок городского некрополя первой половины XI века. Разные ли это кладбища или две части одного — пока учёные не могут ответить на этот вопрос однозначно. Но примечателен факт: предположительно в XIII–XIV веках территория кладбища стала распаханным полем.

— XIII век был достаточно тяжёлым для Руси, — объясняет директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов. — На это повлиял целый ряд факторов: климатических, политических и так далее. Наблюдалась большая смертность населения, города значительно уменьшались в размерах — это прослеживается археологически и в Руссе, и в Новгороде. Но позднее на этих участках возобновилась жизнь, и поверх пахоты мы снова видим культурный слой с более поздними находками.

Центр археологических исследований НовГУ сопровождает работы по газификации региона, строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» и другие. За три последних года было открыто 14 неизвестных ранее памятников — от эпохи неолита до позднего средневековья. Есть среди них «многослойные», где люди жили с древнейших времён.

— Одно из таких «многослойных» поселений обнаружено в Окуловском районе, у деревни Снарево, — рассказывает Сергей Торопов. — Там находится большой озёрный массив, настоящее «окуловское поозерье». Такие места всегда привлекали людей — есть отличная кормовая база в виде рыбы и дичи, рядом лес, земля, которую можно использовать как сельхозугодья. Поэтому эти места были освоены очень рано, и здесь мы находим материалы самых разных эпох, начиная с каменного века.

Например, в 2024 году учёные университета нашли керамический горшок эпохи позднего неолита в окрестностях Юрьева монастыря.

НовГУ 36 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.