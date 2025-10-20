Нейросетевое ускорение заподозрили в обнулении шансов на открытие внеземных цивилизаций

Парадокс Циолковского — Ферми сформулировали почти век назад: во Вселенной много звезд, у них — планет. Почему же мы не видим следов других цивилизаций в небе? Автор новой гипотезы считает, что все дело в нейросетях.

В 1933 году Константин Циолковский написал статью, в которой впервые в научной практике поставил вопрос: почему инопланетные разумные виды не посещали Землю? Аналогичный вопрос в 1950-м задал Ферми, из-за чего это стало известно как «парадокс Ферми». Сегодня мы знаем неизвестное в 1933 году: только в нашей Галактике минимум десятки миллиардов планет, из которых минимум сотни миллионов — в зоне обитаемости. То есть парадокс Циолковского — Ферми стал лишь острее.

Сам создатель не видел в этом вопросе никакого парадокса: он полагал, что развитие человеческой цивилизации находится на такой низкой ступени, что внеземные с ней просто не хотят идти на контакт. Так поступает современная земная цивилизация с охотниками-собирателями Сентинельских островов: любые контакты с ними запрещены. Но и это объяснение не совсем идеально. Из земной же истории известно, что правила о запрете контактов нарушают, последнего миссионера сентинельцам пришлось застрелить из лука всего семь лет назад. Почему аналогичные события не происходят с внеземными «миссионерами»?

Исследователь из Манчестерского университета (Великобритания) предложил еще одно решение подобных вопросов. Он напомнил о гипотезе Карла Сагана из 1970-х, по которой мы не можем обнаружить более продвинутые, чем наша, цивилизации. Современные поиски следов инопланетян ведут в основном в радиодиапазоне, потому что мы активно используем его. Но радиоволны распространяются с большим рассеиванием, они неэффективны как средство связи в первую очередь энергетически. По мере прогресса на Земле все активнее используют короткие радиоволны, которые все сложнее уловить на больших расстояниях.

Другие системы поиска — по изменениями в облике других планет — имеют сходные недостатки. Что, если внеземные цивилизации не пашут в огромных полях, а выращивают еду в автоматизированных теплицах? Что, если вместо огромных городов, хорошо видимых из космоса ночью, они используют рассеянные по сельской местности строения?

Саган пришел к выводу: примерно через тысячу лет после современного состояния цивилизации она спрогрессирует настолько, что мы просто не сможем найти ее следов, так как не будем знать, что надо искать. То есть внеземные цивилизации имеют узкое «окно», в которое нам их видно, а основная часть их жизни протекает там, где их нам, смотрящим в это окно, уже ничего не видно.

Автор новой научной работы, текст которой выложили на сервере препринтов Корнеллского университета, пошел дальше Сагана. Он попытался создать простую модель скорости развития цивилизации после появления в ней сильного искусственного интеллекта. Как основание для ожиданий такого интеллекта он привел современные нейросети, у которых скорость удвоения возможностей, по его оценкам, — примерно каждые пять лет. В момент достижения подобными программами уровня сильного ИИ скорость развития должна дополнительно увеличиться.

Исследователь попытался численно оценить, как изменится ширина «окна» наблюдений внеземной цивилизации для нас. По его оценкам, от тысячи лет у Сагана она может сократиться буквально до двух десятилетий. Но вероятность того, что два десятилетия видимости внеземной цивилизации у близких к нам звезд вряд ли совпадут с периодом нашей жизни, использовать такое окно крайне сложно. При существующих средствах наблюдения это вообще невозможно на практике: с десятков тысяч световых лет заметить цивилизацию земного типа современными телескопами нельзя.

Окно возможностей для обнаружения цивилизации в случае быстрого ее развития из-за ИИ (синий треугольник на графике) теоретически должно сужаться / © Michael A. Garrett

Ученый предложил объяснить загадку «Великого молчания» (отсутствия радиосигналов из окружающей Вселенной) именно так: быстрое развитие ИИ настолько ускорило прогресс внеземных цивилизаций, что «окно» их видимости превратилось в щель, которую мы просто не можем обнаружить. В теории можно поискать какие-то следы, которых нельзя избежать даже на очень высоком уровне развития, типа рассеиваемого внеземной цивилизацией тепла.

У гипотезы есть неоднозначные места. Ученые, исследующие мозг, как уже писал Naked Science, не склонны видеть в нейросетях интеллект или ожидать создания сильного (а иной раз и какого-либо) искусственного интеллекта во всем обозримом будущем. По их логике, мозг человека, с научной точки зрения, устроен настолько непонятно, что воспроизвести его сознательно пока невозможно, а получить аналогичные возможности случайно просто невероятно.

Нейросети они рассматривают лишь как еще одно ПО без революционных возможностей (но с принципиально неустранимым недостатками вроде галлюцинаций). Тогда сжатие «окна видимости» внеземных цивилизаций из-за ИИ до пары десятков лет может и не случиться. Неспособность землян обнаружить их следы в таком случае нуждается в другом объяснении.

