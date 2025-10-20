Психиатры описали необычный случай синдрома инкуба с сексуальными галлюцинациями

Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.

В статье, опубликованной в журнале The Primary Care Companion for CNS Disorders, поясняется, что под синдромом инкуба в психиатрии понимают редкое бредовое состояние, при котором люди сообщают о сексуальном контакте с невидимой, зачастую потусторонней сущностью.

В фольклоре инкубы и суккубы, их женские аналоги, известны как демонические существа, которые насилуют или соблазняют людей во сне. Врачи рассматривают подобный эротоманический бред как проявление психотических расстройств, таких как шизофрения, а также диссоциативных состояний или психозов, вызванных употреблением психоактивных веществ.

Научных данных по синдрому инкуба мало, особенно касающихся мужчин. С таким редким пациентом довелось столкнуться врачам одной из больниц в индийском штате Керала. В отделение неотложной психиатрической помощи поступил 36-летний мужчина, который жаловался, что на протяжении трех дней у него наблюдались нарушения восприятия, необычные телесные ощущения и бессонница. При этом пациент еще с подросткового возраста пристрастился к алкоголю и, по его словам, ежедневно выпивал примерно по половине литра бренди.

Мужчина рассказал, что ему являлись четыре женщины в черном, которые общались с ним с помощью «вибраций» в пальцах и самодельной алфавитной таблицы. Как утверждал пациент, женщины отвечали на вопросы, направляя его пальцы к разным буквам. Видения сопровождались слуховыми и тактильными галлюцинациями.

Женские фигуры появлялись ночью в полураздетом виде, трогали его и совершали сексуальные действия, в результате чего мужчина испытывал оргазм. Поначалу ему нравилось происходившее, но затем он стал ощущать от фигур угрозу и слышать зловещие фразы вроде обещаний свести в могилу.

От родственников больного врачи узнали, что в последние дни тот стал меньше выпивать, демонстрировал страх, плохо спал и рассказывал о присутствии духов. При этом у пациента ранее не отмечалось судорожных припадков или психиатрических заболеваний. Последний раз мужчина пил алкоголь за день до госпитализации. При поступлении он оставался в сознании и проявлял тревогу, ориентировался в пространстве и частично понимал, что психически нездоров.

Компьютерная томография не выявила у пациента отклонений в головном мозге. Анализы крови оказались в пределах нормы, за исключением небольшого повышения уровня печеночных ферментов, что неудивительно, учитывая длительное употребление крепких напитков.

В итоге медики заключили, что у мужчины алкогольный психоз, симптомы которого проявились на фоне попыток воздержаться от спиртного. Состояние отличалось от классической «белой горячки», наиболее тяжелой формы абстинентного синдрома, тем, что пациент сохранял стабильное сознание и ориентировался.

Лечение бензодиазепинами, такими как лоразепам, привело к быстрому исчезновению галлюцинаций. Наряду с медикаментозным лечением мужчину и его семью консультировали психологи.

Поскольку в отчете речь идет об отдельном пациенте, сделанные выводы нельзя обобщать и распространять на людей в целом. Тем не менее описание подобных случаев из практики полезны для врачей: они повышают осведомленность о редких диагнозах, помогая распознавать и лечить необычные патологии.

