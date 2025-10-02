О мероприятии

Лишайники известны своей устойчивостью к суровым условиям. Их называют пионерами растительности, а некоторые считают, что именно они когда-то давно подготовили все условия для того, чтобы растения вышли на сушу. Биолог-лихенолог Жанна Жолобова обсудит некоторые данные палеолихенодогии. Лектор расскажет о том, в каких условиях способны выживать лишайники и действительно ли благодаря им люди смогут однажды покорить красную планету.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить