NASA разработало технологию, которая может предсказать цунами
NASA запускает технологию, способную предсказать цунами. Это поможет раньше оповестить людей, которые находятся на его пути.
Как сообщает Phys.org, систему GUARDIAN разрабатывает Лаборатория реактивного движения NASA, расположенная в Южной Калифорнии. Один из ключевых компонентов системы испытали во время мощного землетрясения у берегов России в конце июля 2025 года.
После мощного землетрясения магнитудой 8,8 возникло цунами, которое двинулось через Тихий океан. Хотя оно не нанесло значительного ущерба, это позволило испытать новую экспериментальную технологию.
Система зафиксировала атмосферные возмущения и направила уведомления экспертам через 20 минут после землетрясения. Разработка сообщила, что цунами приближается примерно за 30–40 минут до того, как волны достигли Гавайев и других районов.
По словам ученого из Лаборатории реактивного движения Сиддхарта Кришнамурти, дополнительные минуты имеют важное значение. Они дают время предупредить людей, которые находятся на пути цунами.
GUARDIAN выдает результаты почти в реальном времени, но их должны интерпретировать специалисты, умеющие распознавать признаки цунами. Однако это и сейчас одно из самых быстрых средств наблюдения такого типа. Когда под водой проходит цунами, система распознает его отголоски в атмосфере. Уже через десять минут она показывает, где именно отклики возникли.
Цель GUARDIAN — дополнить системы раннего оповещения, которые уже существуют. Сейчас прогнозисты используют сейсмические данные, позволяющие предположить, появится ли цунами и где именно. Они получают подтверждение с помощью приборов, установленных в море, которые фиксируют прохождение волны. Самые точные — глубоководные датчики давления, но они стоят дорого и размещены лишь в немногих точках.
По словам директора Центра исследований цунами Национального управления океанических и атмосферных исследований США Кристофера Мура, система NASA может заполнить эти пробелы. Она дает еще один важный источник информации, помогающий принять решение, нужно ли объявлять эвакуацию.
