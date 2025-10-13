Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Южная Корея представила гаубицу с самым длинным в мире стволом
В Южной Корее стартовало производство колесной версии самоходной гаубицы K9 Thunder — одной из самых экспортируемых в мире, которая представляет вариант с одним из самых длинных артиллерийских стволов в мире.
Колесный вариант K9, созданный на базе модернизированной версии K9A2 с калибром 155 миллиметров, расширяет подвижность и тактическую гибкость для заказчиков, оперирующих в районах с развитой дорожной сетью. В отличие от гусеничного K9, используемого в ряде армий, новая модель может устанавливаться на шасси разных тяжелых грузовиков.
В новой системе установлен ствол длиной девять метров — это самый длинный артиллерийский ствол в истории. Увеличенная длина ствола дает возможность вести огонь на дистанцию свыше 70 километров, почти вдвое превосходящую дальность стандартных современных 155‑миллиметровых гаубиц.
Выход колесного варианта отражает более широкую стратегию компании Hanwha — конкурировать напрямую с европейскими и американскими поставщиками в сегменте дальнобойных высокоточных ударных систем. Ранее попытки армии США создать дальнобойную гаубицу (проект ERCA) столкнулись с техническими трудностями — в частности, с чрезмерным износом ствола и высокими затратами, из‑за чего проект закрыли.
Испытания колесного K9 запланированы на начало 2026 года.
