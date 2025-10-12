Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сын Дональда Трампа может получить должность топ-менеджера в TikTok

Сын Дональда Трампа Бэррон Трамп / © Angela Weiss, AFP

Бэррон Трамп — сын президента США Дональда Трампа — может войти в совет директоров TikTok. Назначение начали обсуждать после заключения сделки, по которой Дональд Трамп отделил американское подразделение TikTok от китайской материнской компании.

Как сообщает Daily Mail, назначить младшего Трампа на должность предложил Джейк Адвент — бывший менеджер президента по работе с соцсетями. Именно он стоял за мемной предвыборной кампанией, которую Трамп называет одной из причин своего возвращения в Белый дом.

Адвент выразил надежду, что Трамп рассмотрит возможность назначения сына и других молодых американцев в совет директоров. По его мнению, это сохранит привлекательность приложения для молодежи. Трамп, в свою очередь, ранее заявлял, что его сын поспособствовал его победе на выборах.

Ранее Трамп подписал указ, который одобрил передачу американского подразделения платформы консорциуму инвесторов из США. Американской стороне будет принадлежать около 65 процентов американской версии TikTok. Компания ByteDance, создавшая платформу, а также другие китайские инвесторы сохранят менее 20 процентов акций.