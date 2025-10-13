Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Эксперты предложили повысить пенсионный возраст в Германии до 73 лет
В Германии могут повысить пенсионный возраст до 73 лет. С такой инициативой выступил Научный консультативный совет при Министерстве экономики.
Эксперты подготовили статью «Программа роста для Германии», в которой объяснили, что эта мера может остановить коллапс пенсионной системы. Авторы инициативы отмечают, что экономика Германии уже много лет стагнирует, а демографический кризис усиливается.
Чтобы сохранить сегодняшний объем социального обеспечения жителям Германии придется больше работать, иначе это бремя ляжет на будущие поколения. Эксперты уверены, что пенсионный возраст должен зависеть от продолжительности жизни.
Пример такой системы — Дания, где с 2006 года регулярно пересматривают пенсионный возраст в зависимости от демографических данных. К 2040 году он повысится до 70 лет, а к 2060-му — до 73 лет.
Сейчас в Германии пенсионный возраст постепенно повышается с 65 лет, к 2031 году его поднимут до 67 лет. По данным «Федерального статистического управления Германии», в 2024 году доля населения страны старше 65 лет достигла 23 процентов.
Министр экономики Катарина Райхе ранее призвала повысить возраст выхода на пенсию до 70 лет. Ее инициатива вызвала недовольство у населения.
