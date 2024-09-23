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43 минуты назад
Президентская академия (РАНХиГС)
24

Более половины пожилых россиян столкнулись с тревогой или депрессией

4.5

В зоне риска оказались люди старше 80 лет, пожилые люди, особенно женщины. Более половины мужчин и женщин старше 60 лет (53 процента) отмечают у себя признаки тревоги или депрессии: 49 процентов испытывает их умеренно, остальные пять — в более острой форме. К такому выводу пришли исследователи центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии.

Президентская академия (РАНХиГС)
# депрессия
# одинокие люди
# пенсионеры
# пожилые люди
# тревога
Более половины пожилых россиян столкнулись с тревогой или депрессией / © Philippe Leone, unsplash.com

Основу работы составили данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2023 году. В исследовании проанализировано состояние более 36 тысяч пожилых людей.

Анализ показал, что проблемы ментального здоровья пожилых с возрастом становятся более выраженными. Чаще других от тревоги и (или) депрессии страдают самые пожилые люди – в возрасте от 80 лет и старше. В умеренной форме они протекают у более половины людей в возрасте 80+ лет. При этом сильной тревоге и депрессии подвержен каждый десятый человек этой возрастной группы.

Отмечается существенное гендерное неравенство в ментальном здоровье пожилых. Женщины чаще фиксируют наличие проблем ментального здоровья, чем мужчины. Каждая вторая опрошенная пожилая женщина сообщила, что она испытывает умеренную тревогу или депрессию, а каждая двадцатая – сильную тревогу или депрессию. Для мужчин аналогичные показатели составляют 42 и четыре процента соответственно. Подобная ситуация может быть объяснена более внимательным отношением женщин к своему здоровью, а также стигматизацией проблем ментального здоровья среди мужчин.

Наличие партнера снижает вероятность возникновения и выраженность ментальных проблем у пожилых, говорится в исследовании. Среди респондентов, состоящих в браке – как зарегистрированном, так и не зарегистрированном, – умеренную тревогу или депрессию испытывают 44 процента, а сильную – три. Среди одиноких пожилых людей распространенность подобных проблем выше: 54 процента пожилых респондентов, не состоящих в браке, подвержены умеренной тревоге или депрессии, а шесть – сильной тревоге или депрессии.

«В состоянии ментального здоровья пожилых наблюдается выраженный социальный градиент, – обращают внимание авторы работы. – Более образованные и более обеспеченные пожилые люди относительно реже испытывают проблемы с ментальным здоровьем, тогда как наименее образованные и наименее обеспеченные пожилые, наоборот, являются крайне уязвимой к ухудшению ментального здоровья группой».

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Президентская академия (РАНХиГС)
12 статей
Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.
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Президентская академия (РАНХиГС)
# депрессия
# одинокие люди
# пенсионеры
# пожилые люди
# тревога
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