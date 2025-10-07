  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Биологическая криминалистика: что скрывают мухи и не только

Слушатели узнают, как насекомые «сообщают» криминалистам подробности преступлений.

ВДНХ
11 октября, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Замечали, кто первым прибывает на место преступления? Нет, не полиция, а мухи. Маленькие насекомые – мухи и жуки – могут добавить важные детали в общую картину происшествия и помогают докопаться до истины. Как они это делают?

Животные, растения и другие организмы встречаются на нашей планете практически везде, и без них не обходится ни одно место преступления. Десятки мух, жуков, других насекомых могут рассказать следователям удивительные подробности и помочь раскрыть дело не хуже Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро. О том, как насекомые «сообщают» криминалистам подробности преступлений расскажет биолог и популяризатор науки Илья Гомыранов.

Расписание
11
Суббота
Октябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

7 октября, 05:01
Александр Речкин
2
# биология
# криминалистика
# мухи
Комментарии

Написать комментарий

