Биологическая криминалистика: что скрывают мухи и не только

О мероприятии

Замечали, кто первым прибывает на место преступления? Нет, не полиция, а мухи. Маленькие насекомые – мухи и жуки – могут добавить важные детали в общую картину происшествия и помогают докопаться до истины. Как они это делают?

Животные, растения и другие организмы встречаются на нашей планете практически везде, и без них не обходится ни одно место преступления. Десятки мух, жуков, других насекомых могут рассказать следователям удивительные подробности и помочь раскрыть дело не хуже Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро. О том, как насекомые «сообщают» криминалистам подробности преступлений расскажет биолог и популяризатор науки Илья Гомыранов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация