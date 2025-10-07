Уведомления
Слушатели узнают, как насекомые «сообщают» криминалистам подробности преступлений.
Замечали, кто первым прибывает на место преступления? Нет, не полиция, а мухи. Маленькие насекомые – мухи и жуки – могут добавить важные детали в общую картину происшествия и помогают докопаться до истины. Как они это делают?
Животные, растения и другие организмы встречаются на нашей планете практически везде, и без них не обходится ни одно место преступления. Десятки мух, жуков, других насекомых могут рассказать следователям удивительные подробности и помочь раскрыть дело не хуже Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро. О том, как насекомые «сообщают» криминалистам подробности преступлений расскажет биолог и популяризатор науки Илья Гомыранов.
