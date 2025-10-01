  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Что важнее: гены от мамы или от папы. Явление геномного импринтинга

Слушатели узнают, как отличается и как распознается работа генов, пришедших от отца или от матери.

Библиотека Планетарий 1
11 октября, 17:00
Бесплатно
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Принято считать, что гены от мамы и папы наследуются поровну. И что эти гены условно одинаковые, за исключением генов в половых хромосомах. Но недавние исследования показали, что все не так просто и генетические законы выше математики. Во-первых, мама вносит больший генетический вклад в своих детей, чем папа, а во-вторых, в материнских и отцовских хромосомах гены работают по-разному. Более того, клетки всегда понимают, где хромосома материнского происхождения, а где — отцовского. Это явление и называется геномный импринтинг.

Как и почему от матери наследуется больше генов, чем от отца? Как отличается и как распознается работа генов, пришедших от отца или от матери? Почему невозможно в пробирке создать детей от однополых пар? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный сотрудник и старший преподаватель ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Катерина Некрасова.

Расписание
11
Суббота
Октябрь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

1 октября, 05:01
Александр Речкин
2
# биология
# гены
# ДНК
Комментарии

Написать комментарий

