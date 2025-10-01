Уведомления
Слушатели узнают, как отличается и как распознается работа генов, пришедших от отца или от матери.
Принято считать, что гены от мамы и папы наследуются поровну. И что эти гены условно одинаковые, за исключением генов в половых хромосомах. Но недавние исследования показали, что все не так просто и генетические законы выше математики. Во-первых, мама вносит больший генетический вклад в своих детей, чем папа, а во-вторых, в материнских и отцовских хромосомах гены работают по-разному. Более того, клетки всегда понимают, где хромосома материнского происхождения, а где — отцовского. Это явление и называется геномный импринтинг.
Как и почему от матери наследуется больше генов, чем от отца? Как отличается и как распознается работа генов, пришедших от отца или от матери? Почему невозможно в пробирке создать детей от однополых пар? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный сотрудник и старший преподаватель ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Катерина Некрасова.
