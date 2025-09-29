  • Добавить в закладки
Лекция
10+
Звезды смертны, и это хорошо

Слушатели подробно узнают о последних стадиях жизни звезд.

Экспериментаниум
11 октября, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к.11

О мероприятии

Когда заходит разговор о последних стадиях жизни звезды, чаще всего можно услышать утверждение, что небольшая звезда станет белым карликом, а массивная – взорвется как сверхновая, оставив после себя нейтронную звезду или черную дыру.

На самом же деле, картина здесь несколько сложнее, о чем и расскажет младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Вячеслав Авдеев.

Расписание
11
Суббота
Октябрь 2025
Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к.11

29 сентября, 08:42
Александр Речкин
2
# астрофизика
# звезды
# космос
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
29 сентября, 07:55
Игорь Байдов

Ученые объяснили, почему одни книги люди забывают, а другие читают спустя сто лет

Одни романы, едва появившись на свет, мгновенно взрывают чарты книжных рейтингов, но через пару лет о них забывают все, кроме литературоведов. Другие, не так удачно стартовавшие в год публикации, продолжают завоевывать сердца новых читателей даже спустя век. В чем их секрет? Оказывается, разгадка кроется не только в сюжете, но и в самой ткани повествования.

Психология
# искусственный интеллект
# классика
# книги
# литература
# литературные вкусы
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Комментарии

  1. Ученые объяснили, почему одни книги люди забывают, а другие читают спустя сто лет

    29 сентября, 07:55

  2. Анализ камня, добытого астронавтами «Аполлона-17», поставил под вопрос всю историю каменистых планет Солнечной системы

    29 сентября, 07:45

  3. Физики впервые детально рассмотрели, как молекулярная структура льда справляется с напряжением от пузырьков газа

    29 сентября, 07:00

  4. Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

    28 сентября, 16:44
Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

28 сентября, 16:44

