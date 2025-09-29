Звезды смертны, и это хорошо

О мероприятии

Когда заходит разговор о последних стадиях жизни звезды, чаще всего можно услышать утверждение, что небольшая звезда станет белым карликом, а массивная – взорвется как сверхновая, оставив после себя нейтронную звезду или черную дыру.

На самом же деле, картина здесь несколько сложнее, о чем и расскажет младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Вячеслав Авдеев.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация