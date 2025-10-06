Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают о землетрясениях, извержениях вулканов и цунами в Курило-Камчатском регионе.
О мероприятии
В конце июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение в районе Курило-Камчатского глубоководного желоба. Очаг сейсмического события был расположен к юго-востоку от Петропавловска, на глубине в несколько десятков километров — в верхах мантии. Город «выдержал», в том числе благодаря антисейсмическим строительным мероприятиям последних десятилетий. Землетрясение породило волну цунами, обрушившуюся на побережья Северных Курил и Юго-Восточной Камчатки. Высота цунами была много меньше, чем при катастрофе 1952 года, но и оно привело к разрушительным последствиям в береговой полосе острова Парамушир.
Вулканологи связывают с июльским землетрясением и его «афтершоками» пробуждение серии вулканов на Камчатке. Началось пепло-лавовое извержение высочайшего вулкана Евразии — Ключевского. Еще более заметным оказалось взрывное извержение вулкана Крашенинникова, который «молчал» более 600 лет. А 19 сентября — новое сильное землетрясение в том же районе. На мыс Лопатка обрушились пяти-метровые волны цунами. Продолжают действовать и вулканы Камчатки, включая самый «беспокойный» — Шивелуч. Об этом расскажет доктор географических наук Андрей Александрович Лукашов.
Ленинские горы, д. 1
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?
7 вещей, которые необходимо знать о малых спутниках
Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?
Защищено: Ядерная медицина: как выиграть сражение с Гидрой
Далеко ли до Андромеды? Тест-гид по Галактике и окрестностям от Naked Science
Вакцинный блицкриг: Россия получила эффективную вакцину от коронавируса. Но это не поможет остановить его ближайшей зимой, и вот почему
Видящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии