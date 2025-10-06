О мероприятии

В конце июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение в районе Курило-Камчатского глубоководного желоба. Очаг сейсмического события был расположен к юго-востоку от Петропавловска, на глубине в несколько десятков километров — в верхах мантии. Город «выдержал», в том числе благодаря антисейсмическим строительным мероприятиям последних десятилетий. Землетрясение породило волну цунами, обрушившуюся на побережья Северных Курил и Юго-Восточной Камчатки. Высота цунами была много меньше, чем при катастрофе 1952 года, но и оно привело к разрушительным последствиям в береговой полосе острова Парамушир.

Вулканологи связывают с июльским землетрясением и его «афтершоками» пробуждение серии вулканов на Камчатке. Началось пепло-лавовое извержение высочайшего вулкана Евразии — Ключевского. Еще более заметным оказалось взрывное извержение вулкана Крашенинникова, который «молчал» более 600 лет. А 19 сентября — новое сильное землетрясение в том же районе. На мыс Лопатка обрушились пяти-метровые волны цунами. Продолжают действовать и вулканы Камчатки, включая самый «беспокойный» — Шивелуч. Об этом расскажет доктор географических наук Андрей Александрович Лукашов.

Расписание Ленинские горы, д. 1 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация