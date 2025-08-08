Уведомления
Слушатели узнают, была ли у славян письменность до Кирилла и Мефодия.
О мероприятии
Филолог и популяризатор лингвистики Светлана Гурьянова расскажет:
- Оставили ли Кирилл и Мефодий послание в старых названиях букв;
- Была ли у славян письменность до Кирилла и Мефодия;
- Писали ли предки славянскими рунами, древлесловенской буквицей, всеясветной грамотой и влесовицей;
- Как и почему советские ученые распространяли мифы о славянской письменности;
- Какова настоящая история нашего алфавита.
Малый Знаменский пер., 11/11
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.
Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
