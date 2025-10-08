  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Химия и война

Слушатели узнают о разработках советских ученых, которые принесли победу Советскому Союзу в Великой Отечественной войне.

Химический факультет МГУ
12 октября, 11:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ломоносовский проспект 27 к 4

О мероприятии

Академик РАН, главный научный сотрудник химического факультета МГУ, профессор Юрий Александрович Золотов расскажет о разработках советских ученых, которые принесли победу Советскому Союзу в Великой Отечественной войне, а также про то, как сейчас химия помогает побеждать.

Расписание
12
Воскресенье
Октябрь 2025
Ломоносовский проспект 27 к 4 Москва
11:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ломоносовский проспект 27 к 4

8 октября, 11:47
Александр Речкин
3
# война
# оружие
# химия
Комментарии

