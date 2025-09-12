Слушатели узнают, как темная энергия в 1998 году ворвалась в современную космологию и почему она там остается.

О мероприятии

Астрономам не привыкать изучать невидимые объекты. Обычно, получать информацию о них удается, наблюдая источники, на которые действует гравитация невидимых тел или еще каких-то сущностей. За свою неспособность испускать излучение они часто получают эпитеты «темный» или «черный». В современной астрофизики к ним можно отнести темное вещество, темную энергию и черные дыры. Существование и того, и другого, и третьего имеет статус гипотезы. Однако это можно назвать «стандартными гипотезами». Т.е., это лучшее, что есть у ученых, и их существование подтверждено массой косвенных аргументов, чем не могут похвастаться конкуренты.

Но как эти аргументы получены, и почему дела у трех «темных сущностей» идут лучше, чем у альтернативных моделей? Об этом расскажет российский ученый-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук Сергей Попов.

