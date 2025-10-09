Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
При уборке двора в Новом Орлеане нашли потерянное надгробие римского моряка
Во время уборки двора в Новом Орлеане семья обнаружила надгробие римского моряка, датируемое II веком нашей эры. Эта находка превратилась в международную археологическую загадку.
Как сообщает «Центр сохранения архитектурного наследия Нового Орлеана», антрополог из Университета Тулейн Даниэла Санторо и ее муж Аарон Лоренц, убираясь на своем дворе, нашли плоский мраморный камень с надписью на латыни. Находка привлекла внимание Санторо и она связалась с археологом Райаном Греем из Университета Нового Орлеана.
Изначально женщина предположила, что найденная плита свидетельствует о забытом захоронении, но Грей выяснил, что на месте участка в прошлом не было известных кладбищ.
Грей знал латынь недостаточно хорошо, чтобы перевести надпись на плите. Сюзанн Лусния, исследовательница античной культуры из Университета Тулейна помогла ему определить, что это — римское погребальное посвящение моряку Сексту Конгению Веру, жившему почти 1900 лет назад. Она обнаружила, что камень идеально совпадает с утраченной частью экспоната из Городского музея Чивитавеккьи в Италии.
Узнав, что артефакт каким-то образом прибыл из Италии, Санторо и Лусния организовали команду, шутливо прозванную «Команда надгробия». Вместе с «Коалицией по защите древностей» они связались с Отделом по расследованию преступлений в сфере искусства при ФБР. Бюро забрало надгробие, чтобы сохранить его до официального возвращения в Италию.
Изначально камень нашли недалеко от города Чивитавеккья, в римские времена известного как Центумцеллы. Во время Второй мировой войны этот район сильно пострадал от бомбардировок, городской музей оказался разрушен. Впоследствии оттуда исчезло множество артефактов, включая надгробие. Однако было непонятно, как оно попало в США.
Лусния провела исследования в Италии и выяснила, что музей Чивитавеккья был закрыт до 1970 года. Однако в описи 1954 года упоминалась утерянная надпись. Это подтвердило догадку, что артефакт пропал во время или сразу после войны.
Согласно архивам армии США, 34-я дивизия Пятой армии проходила через Чивитавеккью после освобождения Рима в 1944 году. Вероятно, один из американских солдат взял артефакт в качестве военного сувенира, не осознавая его исторической ценности. Такая практика была распространена в то время, хоть и считалась незаконной.
Сейчас надгробие находится под охраной ФБР. Вскоре оно вернется в городской музей Чивитавеккьи.
