Инфографика: страны с самым высоким уровнем населения, живущего в крайней нищете

Демократическая Республика Конго (ДРК) — крупнейший производитель кобальта в мире (примерно три четверти глобального объема) и одна из самых населенных стран Африки. Однако, несмотря на огромные природные ресурсы, страна имеет самый высокий уровень крайней нищеты в мире. Этому поспособствовали вооруженные конфликты и нарушения прав человека со стороны транснациональных компаний.

Инфографика: страны с самым высоким уровнем крайней нищеты / © Visualcapitalist

На новой инфографике, представленной выше и созданной на основе данных Всемирного банка, показан уровень крайней нищеты населения стран по состоянию на 2024 год. Сегодня в Африке восемь стран, где более половины населения живет в условиях крайней бедности, во главе с ДРК, Мозамбиком и Малави.

Вне Африки Косово, территория, пережившая недавний конфликт, демонстрирует наибольший уровень крайней нищеты: из 1,6 миллиона жителей каждый четвертый живет на менее чем три доллара (около 250 рублей) в день с учетом покупательной способности..

В Латинской Америке самые высокие показатели крайней бедности зафиксированы в Гондурасе — страна занимает 24-е место в мире. Хотя в последние годы уровень бедности в Гондурасе сократился, страна по-прежнему остается лидером региона по социальному неравенству.

В Азии Филиппины входят в число стран с наибольшей бедностью: около 11% населения (из 110 миллионов человек) сталкиваются с крайней нищетой. Несмотря на то, что с 1985 года этот показатель снизился почти в три раза, многие жители продолжают испытывать недостаток надежного доступа к электричеству, чистой воде и образованию.