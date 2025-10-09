Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Инфографика: страны с самым высоким уровнем населения, живущего в крайней нищете
Демократическая Республика Конго (ДРК) — крупнейший производитель кобальта в мире (примерно три четверти глобального объема) и одна из самых населенных стран Африки. Однако, несмотря на огромные природные ресурсы, страна имеет самый высокий уровень крайней нищеты в мире. Этому поспособствовали вооруженные конфликты и нарушения прав человека со стороны транснациональных компаний.
На новой инфографике, представленной выше и созданной на основе данных Всемирного банка, показан уровень крайней нищеты населения стран по состоянию на 2024 год. Сегодня в Африке восемь стран, где более половины населения живет в условиях крайней бедности, во главе с ДРК, Мозамбиком и Малави.
Вне Африки Косово, территория, пережившая недавний конфликт, демонстрирует наибольший уровень крайней нищеты: из 1,6 миллиона жителей каждый четвертый живет на менее чем три доллара (около 250 рублей) в день с учетом покупательной способности..
В Латинской Америке самые высокие показатели крайней бедности зафиксированы в Гондурасе — страна занимает 24-е место в мире. Хотя в последние годы уровень бедности в Гондурасе сократился, страна по-прежнему остается лидером региона по социальному неравенству.
В Азии Филиппины входят в число стран с наибольшей бедностью: около 11% населения (из 110 миллионов человек) сталкиваются с крайней нищетой. Несмотря на то, что с 1985 года этот показатель снизился почти в три раза, многие жители продолжают испытывать недостаток надежного доступа к электричеству, чистой воде и образованию.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
