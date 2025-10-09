Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Конгрессмены сохранили важную миссию к астероиду, которую собирались закрыть по инициативе администрации Трампа
Конгрессмены подали руку помощи ученым, работающим над миссией по изучению астероида, который в 2029 году необычно близко пройдет мимо Земли, — вопреки планам администрации Дональда Трампа закрыть проект.
Эта миссия, получившая название OSIRIS-APEX, входила в число 19 действующих научных программ NASA, отмену которых Белый дом предложил в бюджетном плане, опубликованном ранее в этом году.
«Нас собирались закрыть в рамках президентского бюджета, но две недели назад нас официально восстановили и утвердили план дальнейшей работы в 2026 финансовом году», — сообщила изданию Ars Technica руководитель миссии Дани ДеллаДжустина из Университета Аризоны.
OSIRIS-APEX использует космический аппарат, созданный для предыдущей миссии OSIRIS-REx, доставившей на Землю образцы грунта с астероида Бенну в 2023 году. Поскольку аппарат оставался в хорошем состоянии и имел достаточный запас топлива, специалисты NASA решили направить его к другому астероиду — Апофису, который 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии всего около 32 000 километров от Земли.
Это уникальная возможность изучить астероид Апофис. Его диаметр около 340 метров — достаточно, чтобы вызвать региональную катастрофу при столкновении с Землей. Ученые уверены, что в 2029 году, а также в течение как минимум следующего века, угрозы столкновения не будет.
Миссия OSIRIS-APEX избежала закрытия по простой причине: конгрессмены выделили на нее отдельную строку в бюджете — 20 миллионов долларов. Аналогичное решение принято лишь для другой миссии — Magnetospheric Multiscale Mission (MMS), запущенной в 2015 году для изучения магнитосферы Земли. Ей также планируется выделить 20 миллионов на 2026 год.
Остальные 17 миссий по-прежнему остаются в подвешенном состоянии. NASA даже запросило у некоторых команд планы «завершения и пассивации» — стандартную процедуру, при которой аппараты переводятся в полностью неактивное состояние, с выпуском топлива и разрядкой батарей. Это делает невозможным их повторное использование.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
