Конгрессмены сохранили важную миссию к астероиду, которую собирались закрыть по инициативе администрации Трампа

Конгрессмены подали руку помощи ученым, работающим над миссией по изучению астероида, который в 2029 году необычно близко пройдет мимо Земли, — вопреки планам администрации Дональда Трампа закрыть проект.

Художественное изображение космического аппарата OSIRIS-APEX и астероида Апофис / © NASA / Goddard Space Flight Center

Эта миссия, получившая название OSIRIS-APEX, входила в число 19 действующих научных программ NASA, отмену которых Белый дом предложил в бюджетном плане, опубликованном ранее в этом году.

«Нас собирались закрыть в рамках президентского бюджета, но две недели назад нас официально восстановили и утвердили план дальнейшей работы в 2026 финансовом году», — сообщила изданию Ars Technica руководитель миссии Дани ДеллаДжустина из Университета Аризоны.

OSIRIS-APEX использует космический аппарат, созданный для предыдущей миссии OSIRIS-REx, доставившей на Землю образцы грунта с астероида Бенну в 2023 году. Поскольку аппарат оставался в хорошем состоянии и имел достаточный запас топлива, специалисты NASA решили направить его к другому астероиду — Апофису, который 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии всего около 32 000 километров от Земли.

Это уникальная возможность изучить астероид Апофис. Его диаметр около 340 метров — достаточно, чтобы вызвать региональную катастрофу при столкновении с Землей. Ученые уверены, что в 2029 году, а также в течение как минимум следующего века, угрозы столкновения не будет.

Миссия OSIRIS-APEX избежала закрытия по простой причине: конгрессмены выделили на нее отдельную строку в бюджете — 20 миллионов долларов. Аналогичное решение принято лишь для другой миссии — Magnetospheric Multiscale Mission (MMS), запущенной в 2015 году для изучения магнитосферы Земли. Ей также планируется выделить 20 миллионов на 2026 год.

Остальные 17 миссий по-прежнему остаются в подвешенном состоянии. NASA даже запросило у некоторых команд планы «завершения и пассивации» — стандартную процедуру, при которой аппараты переводятся в полностью неактивное состояние, с выпуском топлива и разрядкой батарей. Это делает невозможным их повторное использование.